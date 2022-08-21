Янис Чиминьяни - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Янис
|Фамилия
|Чиминьяни
|Команда
|Аяччо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лион
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 января 2002 (21 год)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Янис
|Фамилия
|Чиминьяни
|Команда
|Аяччо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лион
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 января 2002 (21 год)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аяччо
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|2:2
|Аяччо (Аяччо)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Аяччо (Аяччо)
|4:2
|Страсбур (Страсбур)
|16.10.2022
|86' -90'
|Труа (Труа)
|1:1
|Аяччо (Аяччо)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|1:2
|Аяччо (Аяччо)
|02.10.2022
|1' -71'
|Аяччо (Аяччо)
|1:3
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|18.09.2022
|1' -90'
|Брест (Брест)
|0:1
|Аяччо (Аяччо)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Аяччо (Аяччо)
|0:1
|Лорьян (Лорьян)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|2:0
|Аяччо (Аяччо)
|26.08.2022
|Был в запасе
|Аяччо (Аяччо)
|1:3
|Лилль (Лилль)
|21.08.2022
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Аяччо (Аяччо)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Аяччо (Аяччо)
|0:0
|Ланс (Ланс)