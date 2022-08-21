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    Янис Чиминьяни - статистика

    #22 | Нападающий
    Имя Янис
    Фамилия Чиминьяни
    Команда Аяччо
    Состав Основной
    Родной город Лион
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 января 2002 (21 год)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аяччо 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 Был в запасе Нант (Нант) 2:2 Аяччо (Аяччо)
    05.11.2022 Был в запасе Аяччо (Аяччо) 4:2 Страсбур (Страсбур)
    16.10.2022 86' -90' Труа (Труа) 1:1 Аяччо (Аяччо)
    08.10.2022 Был в запасе Марсель (Марсель) 1:2 Аяччо (Аяччо)
    02.10.2022 1' -71' Аяччо (Аяччо) 1:3 Клермон (Клермон-Ферранд)
    18.09.2022 1' -90' Брест (Брест) 0:1 Аяччо (Аяччо)
    04.09.2022 Был в запасе Аяччо (Аяччо) 0:1 Лорьян (Лорьян)
    31.08.2022 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 2:0 Аяччо (Аяччо)
    26.08.2022 Был в запасе Аяччо (Аяччо) 1:3 Лилль (Лилль)
    21.08.2022 1' -90' Ренн (Ренн) 2:1 Аяччо (Аяччо)
    14.08.2022 Был в запасе Аяччо (Аяччо) 0:0 Ланс (Ланс)
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