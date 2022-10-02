Кевин Спадануда - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Спадануда
|Команда
|Аяччо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 января 1997 (26 лет)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Спадануда
|Команда
|Аяччо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 января 1997 (26 лет)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Реймс
|1:0
|Аяччо
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Аяччо
|2:1
|Труа
|Франция. Лига 1, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аяччо
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:0
|Аяччо (Аяччо)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Аяччо (Аяччо)
|2:1
|Труа (Труа)
|05.02.2023
|74' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:2
|Нант (Нант)
|01.02.2023
|86' -90'
|Анжер (Анжер)
|1:2
|Аяччо (Аяччо)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|2:2
|Аяччо (Аяччо)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Аяччо (Аяччо)
|4:2
|Страсбур (Страсбур)
|30.10.2022
|68' -90'
|Осер (Осер)
|1:0
|Аяччо (Аяччо)
|16.10.2022
|1' -46'
|Труа (Труа)
|1:1
|Аяччо (Аяччо)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|1:2
|Аяччо (Аяччо)
|02.10.2022
|1' -46'
|Аяччо (Аяччо)
|1:3
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|11.09.2022
|1' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:1
|Ницца (Ницца)
|04.09.2022
|1' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:1
|Лорьян (Лорьян)
|31.08.2022
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|2:0
|Аяччо (Аяччо)
|26.08.2022
|1' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|1:3
|Лилль (Лилль)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Аяччо (Аяччо)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Аяччо (Аяччо)
|0:0
|Ланс (Ланс)