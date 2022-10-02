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    Кевин Спадануда - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Кевин
    Фамилия Спадануда
    Команда Аяччо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 января 1997 (26 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Реймс 1:0 Аяччо Франция. Лига 1, 26 тур
    26.02.2023 Был в запасе Аяччо 2:1 Труа Франция. Лига 1, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аяччо 9 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:0 Аяччо (Аяччо)
    26.02.2023 Был в запасе Аяччо (Аяччо) 2:1 Труа (Труа)
    05.02.2023 74' -90' Аяччо (Аяччо) 0:2 Нант (Нант)
    01.02.2023 86' -90' Анжер (Анжер) 1:2 Аяччо (Аяччо)
    13.11.2022 Был в запасе Нант (Нант) 2:2 Аяччо (Аяччо)
    05.11.2022 Был в запасе Аяччо (Аяччо) 4:2 Страсбур (Страсбур)
    30.10.2022 68' -90' Осер (Осер) 1:0 Аяччо (Аяччо)
    16.10.2022 1' -46' Труа (Труа) 1:1 Аяччо (Аяччо)
    08.10.2022 Был в запасе Марсель (Марсель) 1:2 Аяччо (Аяччо)
    02.10.2022 1' -46' Аяччо (Аяччо) 1:3 Клермон (Клермон-Ферранд)
    11.09.2022 1' -90' Аяччо (Аяччо) 0:1 Ницца (Ницца)
    04.09.2022 1' -90' Аяччо (Аяччо) 0:1 Лорьян (Лорьян)
    31.08.2022 1' -90' Монпелье (Монпелье) 2:0 Аяччо (Аяччо)
    26.08.2022 1' -90' Аяччо (Аяччо) 1:3 Лилль (Лилль)
    21.08.2022 Был в запасе Ренн (Ренн) 2:1 Аяччо (Аяччо)
    14.08.2022 Был в запасе Аяччо (Аяччо) 0:0 Ланс (Ланс)
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