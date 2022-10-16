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    Микаэль Баррето - статистика

    #4 | Полузащитник
    Имя Микаэль
    Фамилия Баррето
    Команда Аяччо
    Состав Основной
    Родной город Париж
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 января 1991 (32 года)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Реймс 1:0 Аяччо Франция. Лига 1, 26 тур
    84'
    26.02.2023 79' - 90' Аяччо 2:1 Труа Франция. Лига 1, 25 тур
    19.02.2023 1' - 90' Лорьян 3:0 Аяччо Франция. Лига 1, 24 тур
    10.02.2023 1' - 90' Ницца 3:0 Аяччо Франция. Лига 1, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аяччо 10 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Реймс (Реймс) 1:0 Аяччо (Аяччо)
    84'
    26.02.2023 79' -90' Аяччо (Аяччо) 2:1 Труа (Труа)
    19.02.2023 1' -90' Лорьян (Лорьян) 3:0 Аяччо (Аяччо)
    10.02.2023 1' -90' Ницца (Ницца) 3:0 Аяччо (Аяччо)
    05.02.2023 1' -74' Аяччо (Аяччо) 0:2 Нант (Нант)
    01.02.2023 46' -90' Анжер (Анжер) 1:2 Аяччо (Аяччо)
    90'
    13.11.2022 Был в запасе Нант (Нант) 2:2 Аяччо (Аяччо)
    05.11.2022 Был в запасе Аяччо (Аяччо) 4:2 Страсбур (Страсбур)
    21.10.2022 74' -90' Аяччо (Аяччо) 0:3 ПСЖ (Париж)
    16.10.2022 46' -90' Труа (Труа) 1:1 Аяччо (Аяччо)
    11.09.2022 74' -90' Аяччо (Аяччо) 0:1 Ницца (Ницца)
    14.08.2022 1' -90' Аяччо (Аяччо) 0:0 Ланс (Ланс)
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