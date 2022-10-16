Микаэль Баррето - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Микаэль
|Фамилия
|Баррето
|Команда
|Аяччо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 января 1991 (32 года)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Микаэль
|Фамилия
|Баррето
|Команда
|Аяччо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 января 1991 (32 года)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Реймс
|1:0
|Аяччо
|Франция. Лига 1, 26 тур
|84'
|26.02.2023
|79' - 90'
|Аяччо
|2:1
|Труа
|Франция. Лига 1, 25 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Лорьян
|3:0
|Аяччо
|Франция. Лига 1, 24 тур
|10.02.2023
|1' - 90'
|Ницца
|3:0
|Аяччо
|Франция. Лига 1, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аяччо
|10
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:0
|Аяччо (Аяччо)
|84'
|26.02.2023
|79' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|2:1
|Труа (Труа)
|19.02.2023
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|3:0
|Аяччо (Аяччо)
|10.02.2023
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|3:0
|Аяччо (Аяччо)
|05.02.2023
|1' -74'
|Аяччо (Аяччо)
|0:2
|Нант (Нант)
|01.02.2023
|46' -90'
|Анжер (Анжер)
|1:2
|Аяччо (Аяччо)
|90'
|13.11.2022
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|2:2
|Аяччо (Аяччо)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Аяччо (Аяччо)
|4:2
|Страсбур (Страсбур)
|21.10.2022
|74' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:3
|ПСЖ (Париж)
|16.10.2022
|46' -90'
|Труа (Труа)
|1:1
|Аяччо (Аяччо)
|11.09.2022
|74' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:1
|Ницца (Ницца)
|14.08.2022
|1' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:0
|Ланс (Ланс)