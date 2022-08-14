Тим Скарке - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Тим
|Фамилия
|Скарке
|Команда
|Унион
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Тим
|Фамилия
|Скарке
|Команда
|Унион
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шальке-04
|3
|0
|0
|0
|0
|Унион
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2023
|1' -46'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:0
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|04.02.2023
|1' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|0:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|29.01.2023
|1' -78'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:0
|Кельн (Кельн)
|21.01.2023
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|3:1
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|06.11.2022
|75' -90'
|Байер (Леверкузен)
|5:0
|Унион (Берлин)
|23.10.2022
|71' -90'
|Бохум (Бохум)
|2:1
|Унион (Берлин)
|78'
|01.10.2022
|74' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|2:0
|Унион (Берлин)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|0:1
|Унион (Берлин)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|0:0
|Унион (Берлин)