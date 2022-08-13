Секу Гассама - статистика
#12 | Нападающий
|Имя
|Секу
|Фамилия
|Гассама
|Команда
|Расинг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гранольерс
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|189
|Имя
|Секу
|Фамилия
|Гассама
|Команда
|Расинг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гранольерс
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вальядолид
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.08.2022
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|4:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|19.08.2022
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|13.08.2022
|55' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:3
|Вильярреал (Вильярреал)