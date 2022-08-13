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    Секу Гассама - статистика

    #12 | Нападающий
    Имя Секу
    Фамилия Гассама
    Команда Расинг
    Состав Основной
    Родной город Гранольерс
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 мая 1995 (27 лет)
    Рост 189
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вальядолид 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.08.2022 Был в запасе Барселона (Барселона) 4:0 Вальядолид (Вальядолид)
    19.08.2022 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    13.08.2022 55' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:3 Вильярреал (Вильярреал)
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