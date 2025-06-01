Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Перу. Лига 1
Команды
Университарио
Секу Гассама
Статистика
€ 175 тыс
Секу Гассама - статистика
Университарио
6 мая 1995 (31), Гранольерс
#90 | Нападающий
189 см
Сенегал
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Кубок Либертадорес 2026
Перу. Лига 1 2026
Испания. Сегунда 2024/2025
Кипр. Первый Дивизион 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эльденсе
11
1
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Уэска
3 : 2
01.06.2025
Эльденсе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 41 тур
Эльденсе
3 : 3
25.05.2025
Расинг
1' - 54'
Испания. Сегунда, 40 тур
Кастельон
1 : 1
18.05.2025
Эльденсе
1' - 66'
Испания. Сегунда, 39 тур
Эльденсе
1 : 0
11.05.2025
Малага
1' - 79'
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
5 : 0
04.05.2025
Эльденсе
62' - 90'
Испания. Сегунда, 37 тур
Эльденсе
1 : 1
26.04.2025
Кордоба
Был в запасе
Испания. Сегунда, 36 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
19.04.2025
Эльденсе
62' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 35 тур
Эльденсе
1 : 2
13.04.2025
Спортинг
1' - 76'
Испания. Сегунда, 34 тур
Картахена
0 : 1
05.04.2025
Эльденсе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 33 тур
Эльденсе
0 : 0
29.03.2025
Бургос
1' - 66'
51'
Испания. Сегунда, 32 тур
Эльче
2 : 0
22.03.2025
Эльденсе
83' - 90'
Испания. Сегунда, 31 тур
Эльденсе
2 : 2
16.03.2025
Мирандес
62' - 90'
63'
Испания. Сегунда, 30 тур
Сарагоса
2 : 4
08.03.2025
Эльденсе
65' - 90'
79'
Испания. Сегунда, 29 тур
Эльденсе
1 : 2
02.03.2025
Леванте
Был в запасе
Испания. Сегунда, 27 тур
Эльденсе
2 : 0
16.02.2025
Депортиво
90' - 90'
Испания. Сегунда, 26 тур
Овьедо
0 : 0
10.02.2025
Эльденсе
Был в запасе
Главные новости
Губерниев прокомментировал заявление Дзюбы об окончании карьеры
09:09
1
Форвард Дании толкнул 72-летнего тренера Португалии
08:39
3
«Инфантильный и переоцененный»: Шнякину не нравится игрок, который теперь носит «семерку» в сборной Португалии
08:11
1
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
4
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
1
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
2
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
10
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+