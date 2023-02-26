Брайан Куфре - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Брайан
|Фамилия
|Куфре
|Команда
|Мальорка
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 декабря 1996 (26 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Брайан
|Фамилия
|Куфре
|Команда
|Мальорка
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 декабря 1996 (26 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нью-Йорк Сити
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Чикаго Файр (Чикаго)
|1:1
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|26.02.2023
|1' -70'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|2:0
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|28'