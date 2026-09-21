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Аргентина. Примера
Команды
Альдосиви
Брайан Куфре
Статистика
€ 1,50 млн
Брайан Куфре - статистика
Альдосиви
15 декабря 1996 (29)
#13 | Защитник
178 см
Аргентина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 10 тур
Альдосиви
1 : 0
21.09.2026
Атлетико Тукуман
1' - 90'
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера 2026
Бразилия. Серия А 2026
Аргентина. Примера 2025
Копа Судамерикана 2025
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Испания. Примера 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ремо
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 18 тур
Ремо
1 : 0
01.06.2026
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Шапекоэнсе
2 : 3
18.05.2026
Ремо
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Ремо
0 : 1
26.04.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Брагантино
4 : 2
20.04.2026
Ремо
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Ремо
4 : 1
22.03.2026
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Фламенго
3 : 0
20.03.2026
Ремо
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Коритиба
1 : 0
16.03.2026
Ремо
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Ремо
0 : 2
13.03.2026
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Ремо
1 : 1
26.02.2026
Интернасьонал
59' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Минейро
3 : 3
12.02.2026
Ремо
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Ремо
2 : 2
05.02.2026
Мирассол
Был в запасе
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