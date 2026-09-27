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Испания. Сегунда
Команды
Эйбар
Аду Арес
Статистика
€ 1,20 млн
Аду Арес - статистика
Эйбар
12 октября 2001 (24), Бильбао
#7 | Нападающий
183 см
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 7 тур
Эйбар
3 : 2
27.09.2026
Лас-Пальмас
1' - 68'
6, 9'
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльденсе
1 : 2
19.09.2026
Эйбар
1' - 59'
54'
Испания. Сегунда, 4 тур
Эйбар
3 : 0
06.09.2026
Гранада
1' - 78'
44'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Примера 2024/2025
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Примера 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эйбар
5
2
3
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 7 тур
Эйбар
3 : 2
27.09.2026
Лас-Пальмас
1' - 68'
6, 9'
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльденсе
1 : 2
19.09.2026
Эйбар
1' - 59'
54'
Испания. Сегунда, 4 тур
Эйбар
3 : 0
06.09.2026
Гранада
1' - 78'
44'
Испания. Сегунда, 3 тур
ФК Андорра
0 : 1
30.08.2026
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 2 тур
Эйбар
1 : 0
23.08.2026
Вальядолид
66' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 1 тур
Эйбар
1 : 3
16.08.2026
Тенерифе
1' - 81'
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