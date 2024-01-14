Медон Бериша - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Медон
|Фамилия
|Бериша
|Команда
|Лечче
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 октября 2003 (20 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Медон
|Фамилия
|Бериша
|Команда
|Лечче
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 октября 2003 (20 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2024
|Был в запасе
|Болонья
|4:0
|Лечче
|Италия. Серия А, 24 тур
|02.02.2024
|Был в запасе
|Лечче
|4:2
|Фиорентина
|Италия. Серия А, 23 тур
|28.01.2024
|Был в запасе
|Дженоа
|2:1
|Лечче
|Италия. Серия А, 22 тур
|21.01.2024
|Был в запасе
|Лечче
|0:3
|Ювентус
|Италия. Серия А, 21 тур
|14.01.2024
|Был в запасе
|Лацио
|1:0
|Лечче
|Италия. Серия А, 20 тур
|Команда
|И
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|Дата
|Минуты
|Матч