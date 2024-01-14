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    Медон Бериша - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Медон
    Фамилия Бериша
    Команда Лечче
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 октября 2003 (20 лет)
    Рост 186
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2024 Был в запасе Болонья 4:0 Лечче Италия. Серия А, 24 тур
    02.02.2024 Был в запасе Лечче 4:2 Фиорентина Италия. Серия А, 23 тур
    28.01.2024 Был в запасе Дженоа 2:1 Лечче Италия. Серия А, 22 тур
    21.01.2024 Был в запасе Лечче 0:3 Ювентус Италия. Серия А, 21 тур
    14.01.2024 Был в запасе Лацио 1:0 Лечче Италия. Серия А, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    Россия
    Мобильная версия
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