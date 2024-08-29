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€ 9 млн
Стефан Байчетич - новости
Лас-Пальмас
22 октября 2004 (20 лет), Виго
#21 | Полузащитник
185 см
Испания
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«Барселона» проиграла «Зальцбургу» в борьбе за полузащитника «Ливерпуля»
2024.08.29 10:41
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