Антонио Раймондо - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Раймондо
|Команда
|Болонья
|Состав
|Основной
|Родной город
|Равенна
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 марта 2004 (19 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Раймондо
|Команда
|Болонья
|Состав
|Основной
|Родной город
|Равенна
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 марта 2004 (19 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|87' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Интер (Милан)
|18.02.2023
|80' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|09.01.2023
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:2
|Аталанта (Бергамо)
|04.01.2023
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|3:2
|Болонья (Болонья)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Верона (Верона)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:1
|Болонья (Болонья)