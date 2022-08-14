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    Антонио Раймондо - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Антонио
    Фамилия Раймондо
    Команда Болонья
    Состав Основной
    Родной город Равенна
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 марта 2004 (19 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болонья 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 87' -90' Болонья (Болонья) 1:0 Интер (Милан)
    18.02.2023 80' -90' Сампдория (Генуя) 1:2 Болонья (Болонья)
    09.01.2023 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:2 Аталанта (Бергамо)
    04.01.2023 Был в запасе Рома (Рим) 1:0 Болонья (Болонья)
    16.10.2022 Был в запасе Наполи (Неаполь) 3:2 Болонья (Болонья)
    27.08.2022 Был в запасе Милан (Милан) 2:0 Болонья (Болонья)
    21.08.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:1 Верона (Верона)
    14.08.2022 Был в запасе Лацио (Рим) 2:1 Болонья (Болонья)
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