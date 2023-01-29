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    Марио Гила - статистика

    #34 | Защитник
    Имя Марио
    Фамилия Гила
    Команда Лацио
    Состав Основной
    Родной город Барселона
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 августа 2000 (22 года)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.04.2023 Был в запасе Лацио 2:1 Ювентус Италия. Серия А, 29 тур
    19.03.2023 Был в запасе Лацио 1:0 Рома Италия. Серия А, 27 тур
    16.03.2023 1' - 90' АЗ Алкмаар 2:1 Лацио Лига конференций, 1/8 финала, ответный матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лацио 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.04.2023 Был в запасе Лацио (Рим) 2:1 Ювентус (Турин)
    19.03.2023 Был в запасе Лацио (Рим) 1:0 Рома (Рим)
    11.03.2023 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:0 Лацио (Рим)
    03.03.2023 Был в запасе Наполи (Неаполь) 0:1 Лацио (Рим)
    27.02.2023 Был в запасе Лацио (Рим) 1:0 Сампдория (Генуя)
    19.02.2023 Был в запасе Салернитана (Салернитана) 0:2 Лацио (Рим)
    11.02.2023 Был в запасе Лацио (Рим) 0:2 Аталанта (Бергамо)
    06.02.2023 Был в запасе Верона (Верона) 1:1 Лацио (Рим)
    29.01.2023 Был в запасе Лацио (Рим) 1:1 Фиорентина (Флоренция)
    13.11.2022 69' -90' Ювентус (Турин) 3:0 Лацио (Рим)
    10.11.2022 Был в запасе Лацио (Рим) 1:0 Монца (Монца)
    06.11.2022 Был в запасе Рома (Рим) 0:1 Лацио (Рим)
    30.10.2022 Был в запасе Лацио (Рим) 1:3 Салернитана (Салернитана)
    23.10.2022 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 0:2 Лацио (Рим)
    16.10.2022 Был в запасе Лацио (Рим) 0:0 Удинезе (Удине)
    10.10.2022 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 0:4 Лацио (Рим)
    02.10.2022 46' -90' Лацио (Рим) 4:0 Специя (Ла Специя)
    18.09.2022 78' -90' Кремонезе (Кремона) 0:4 Лацио (Рим)
    11.09.2022 Был в запасе Лацио (Рим) 2:0 Верона (Верона)
    03.09.2022 Был в запасе Лацио (Рим) 1:2 Наполи (Неаполь)
    31.08.2022 82' -90' Сампдория (Генуя) 1:1 Лацио (Рим)
    26.08.2022 Был в запасе Лацио (Рим) 3:1 Интер (Милан)
    20.08.2022 Был в запасе Торино (Турин) 0:0 Лацио (Рим)
    14.08.2022 Был в запасе Лацио (Рим) 2:1 Болонья (Болонья)
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