Марио Гила - статистика
#34 | Защитник
|Имя
|Марио
|Фамилия
|Гила
|Команда
|Лацио
|Состав
|Основной
|Родной город
|Барселона
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 августа 2000 (22 года)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Марио
|Фамилия
|Гила
|Команда
|Лацио
|Состав
|Основной
|Родной город
|Барселона
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 августа 2000 (22 года)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.04.2023
|Был в запасе
|Лацио
|2:1
|Ювентус
|Италия. Серия А, 29 тур
|19.03.2023
|Был в запасе
|Лацио
|1:0
|Рома
|Италия. Серия А, 27 тур
|16.03.2023
|1' - 90'
|АЗ Алкмаар
|2:1
|Лацио
|Лига конференций, 1/8 финала, ответный матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лацио
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.04.2023
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:1
|Ювентус (Турин)
|19.03.2023
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:0
|Рома (Рим)
|11.03.2023
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:0
|Лацио (Рим)
|03.03.2023
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|0:1
|Лацио (Рим)
|27.02.2023
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Салернитана (Салернитана)
|0:2
|Лацио (Рим)
|11.02.2023
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|0:2
|Аталанта (Бергамо)
|06.02.2023
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:1
|Лацио (Рим)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:1
|Фиорентина (Флоренция)
|13.11.2022
|69' -90'
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Лацио (Рим)
|10.11.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:0
|Монца (Монца)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|0:1
|Лацио (Рим)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:3
|Салернитана (Салернитана)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|0:2
|Лацио (Рим)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|10.10.2022
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|0:4
|Лацио (Рим)
|02.10.2022
|46' -90'
|Лацио (Рим)
|4:0
|Специя (Ла Специя)
|18.09.2022
|78' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|0:4
|Лацио (Рим)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:0
|Верона (Верона)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|31.08.2022
|82' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:1
|Лацио (Рим)
|26.08.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:1
|Интер (Милан)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:0
|Лацио (Рим)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:1
|Болонья (Болонья)