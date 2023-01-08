Николо Камбьяги - статистика
#28 | Нападающий
|Имя
|Николо
|Фамилия
|Камбьяги
|Команда
|Эмполи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монца
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Николо
|Фамилия
|Камбьяги
|Команда
|Эмполи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монца
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|14.04.2023
|Был в запасе
|Кремонезе
|1:0
|Эмполи
|Италия. Серия А, 30 тур
|07.04.2023
|65' - 90'
|Милан
|0:0
|Эмполи
|Италия. Серия А, 29 тур
|90'
|03.04.2023
|72' - 90'
|Эмполи
|1:0
|Лечче
|Италия. Серия А, 28 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эмполи
|17
|3
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.04.2023
|Был в запасе
|Кремонезе (Кремона)
|1:0
|Эмполи (Эмполи)
|07.04.2023
|65' -90'
|Милан (Милан)
|0:0
|Эмполи (Эмполи)
|90'
|03.04.2023
|72' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|19.02.2023
|1' -59'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|29'
|11.02.2023
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|2:2
|Специя (Ла Специя)
|71'
|04.02.2023
|62' -90'
|Рома (Рим)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)
|28.01.2023
|64' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|2:2
|Торино (Турин)
|23.01.2023
|1' -64'
|Интер (Милан)
|0:1
|Эмполи (Эмполи)
|16.01.2023
|77' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|08.01.2023
|56' -90'
|Лацио (Рим)
|2:2
|Эмполи (Эмполи)
|83'
|04.01.2023
|89' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|11.11.2022
|46' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|2:0
|Кремонезе (Кремона)
|46' 69'
|08.11.2022
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|30.10.2022
|56' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|0:2
|Аталанта (Бергамо)
|21.10.2022
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|4:0
|Эмполи (Эмполи)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Монца (Монца)
|09.10.2022
|1' -46'
|Торино (Турин)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|01.10.2022
|83' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:3
|Милан (Милан)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Эмполи (Эмполи)
|12.09.2022
|82' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:2
|Рома (Рим)
|21.08.2022
|64' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|0:0
|Фиорентина (Флоренция)
|14.08.2022
|54' -90'
|Специя (Ла Специя)
|1:0
|Эмполи (Эмполи)