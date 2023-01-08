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    Николо Камбьяги - статистика

    #28 | Нападающий
    Имя Николо
    Фамилия Камбьяги
    Команда Эмполи
    Состав Основной
    Родной город Монца
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 декабря 2000 (22 года)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    14.04.2023 Был в запасе Кремонезе 1:0 Эмполи Италия. Серия А, 30 тур
    07.04.2023 65' - 90' Милан 0:0 Эмполи Италия. Серия А, 29 тур
    90'
    03.04.2023 72' - 90' Эмполи 1:0 Лечче Италия. Серия А, 28 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эмполи 17 3 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.04.2023 Был в запасе Кремонезе (Кремона) 1:0 Эмполи (Эмполи)
    07.04.2023 65' -90' Милан (Милан) 0:0 Эмполи (Эмполи)
    90'
    03.04.2023 72' -90' Эмполи (Эмполи) 1:0 Лечче (Лечче)
    19.02.2023 1' -59' Фиорентина (Флоренция) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    29'
    11.02.2023 1' -90' Эмполи (Эмполи) 2:2 Специя (Ла Специя)
    71'
    04.02.2023 62' -90' Рома (Рим) 2:0 Эмполи (Эмполи)
    28.01.2023 64' -90' Эмполи (Эмполи) 2:2 Торино (Турин)
    23.01.2023 1' -64' Интер (Милан) 0:1 Эмполи (Эмполи)
    16.01.2023 77' -90' Эмполи (Эмполи) 1:0 Сампдория (Генуя)
    08.01.2023 56' -90' Лацио (Рим) 2:2 Эмполи (Эмполи)
    83'
    04.01.2023 89' -90' Удинезе (Удине) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    11.11.2022 46' -90' Эмполи (Эмполи) 2:0 Кремонезе (Кремона)
    46' 69'
    08.11.2022 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:0 Эмполи (Эмполи)
    05.11.2022 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:0 Сассуоло (Сассуоло)
    30.10.2022 56' -90' Эмполи (Эмполи) 0:2 Аталанта (Бергамо)
    21.10.2022 Был в запасе Ювентус (Турин) 4:0 Эмполи (Эмполи)
    15.10.2022 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:0 Монца (Монца)
    09.10.2022 1' -46' Торино (Турин) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    01.10.2022 83' -90' Эмполи (Эмполи) 1:3 Милан (Милан)
    17.09.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:1 Эмполи (Эмполи)
    12.09.2022 82' -90' Эмполи (Эмполи) 1:2 Рома (Рим)
    21.08.2022 64' -90' Эмполи (Эмполи) 0:0 Фиорентина (Флоренция)
    14.08.2022 54' -90' Специя (Ла Специя) 1:0 Эмполи (Эмполи)
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