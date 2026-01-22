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Видзев
Эмиль Корнвиг
Статистика
€ 3 млн
Эмиль Корнвиг - статистика
Видзев
28 апреля 2000 (26)
#8 | Полузащитник
187 см
Дания
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Норвегия. Элитсериен 2024
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия В 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бранн
11
3/-1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 7 тур
Бранн
3 : 3
22.01.2026
Мидтьюлланд
1' - 90'
68'
Лига Европы, 6 тур
Бранн
0 : 4
11.12.2025
Фенербахче
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
ПАОК
1 : 1
27.11.2025
Бранн
1' - 90'
89'
18'
18'
Лига Европы, 4 тур
Болонья
0 : 0
06.11.2025
Бранн
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Бранн
3 : 0
23.10.2025
Рейнджерс
1' - 90'
40'
Лига Европы, 2 тур
Бранн
1 : 0
02.10.2025
Утрехт
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Лилль
2 : 1
25.09.2025
Бранн
1' - 87'
Лига Европы, 4 раунд
АЕК
0 : 4
27.08.2025
Бранн
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Бранн
2 : 1
21.08.2025
АЕК
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Бранн
0 : 1
14.08.2025
Хэкен
1' - 90'
62'
Лига Европы, 3 раунд
Хэкен
0 : 2
07.08.2025
Бранн
1' - 90'
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