Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2026/2027 Лига наций 2026/2027 Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия А 2025/2026 Лига Европы 2025/2026 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026 Суперкубок Италии 2025/2026 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Лига наций 2024/2025 Лига чемпионов 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Лига Европы 2023/2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022