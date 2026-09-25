Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Серия А 2026/2027
Команды
Болонья
Эмиль Хольм
Статистика
€ 10 млн
Эмиль Хольм - статистика
Болонья
13 мая 2000 (26), Гетеборг
#6 | Защитник
191 см
Швеция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
1' - 63'
63'
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
1 : 1
19.09.2026
Торино
84' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
1 : 0
13.09.2026
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Болонья
2 : 2
06.09.2026
Сассуоло
1' - 90'
51'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Лига наций 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Лига Европы 2025/2026
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026
Суперкубок Италии 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
Лига наций 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Товарищеские матчи. Сборные 2024
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Лига Европы 2023/2024
Отбор ЧЕ-2024 2023
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болонья
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
1 : 1
19.09.2026
Торино
84' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
1 : 0
13.09.2026
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Болонья
2 : 2
06.09.2026
Сассуоло
1' - 90'
51'
Италия. Серия А, 2 тур
Аталанта
1 : 0
31.08.2026
Болонья
1' - 72'
Италия. Серия А, 1 тур
Болонья
0 : 1
24.08.2026
Лацио
69' - 90'
Главные новости
«Инфантильный и переоцененный»: Шнякину не нравится игрок, который теперь носит «семерку» в сборной Португалии
08:11
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
4
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
1
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
1
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
9
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
5
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
Видео
Карседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+