Никита Босенков - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Никита
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Босенков
|Команда
|Зоркий
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 декабря 2001 (21 год)
|Рост
|180
|Имя
|Никита
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Босенков
|Команда
|Зоркий
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 декабря 2001 (21 год)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зоркий
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.08.2022
|1' -78'
|Амкал (Москва)
|1:1
(8:7)п
|Зоркий (Красногорск)