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    Николай Сладков - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Николай
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Сладков
    Команда Зоркий
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 мая 1995 (27 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зоркий 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.08.2022 1' -90' Амкал (Москва) 1:1
    (8:7)п    		 Зоркий (Красногорск)
    83'
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