Дмитрий Бобков - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Бобков
|Команда
|Зоркий
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 марта 1995 (28 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Бобков
|Команда
|Зоркий
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 марта 1995 (28 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зоркий
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.08.2022
|1' -90'
|Амкал (Москва)
|1:1
(8:7)п
|Зоркий (Красногорск)
|217'