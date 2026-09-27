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Испания. Сегунда
Команды
Альмерия
Фернандо Мартинес
Статистика
€ 200 тыс
Фернандо Мартинес - статистика
Альмерия
10 июня 1990 (36), Мурсия
#13 | Вратарь
183 см
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 7 тур
Мальорка
0 : 1
27.09.2026
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 6 тур
Альмерия
2 : 0
20.09.2026
Сельта (Б)
Был в запасе
Испания. Сегунда, 4 тур
Альмерия
3 : 2
06.09.2026
Кадис
Был в запасе
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Примера 2023/2024
Испания. Примера 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Альмерия
13
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 1/2 финала
Овьедо
1 : 1
11.06.2025
Альмерия
1' - 90'
Испания. Сегунда, 42 тур
Альмерия
2 : 0
01.06.2025
Тенерифе
1' - 90'
Испания. Сегунда, 41 тур
Мирандес
0 : 0
25.05.2025
Альмерия
1' - 90'
Испания. Сегунда, 40 тур
Альмерия
2 : 0
18.05.2025
Расинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 39 тур
Кадис
2 : 1
09.05.2025
Альмерия
1' - 90'
53'
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
5 : 0
04.05.2025
Эльденсе
1' - 90'
Испания. Сегунда, 36 тур
Кастельон
4 : 1
18.04.2025
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 35 тур
Альмерия
2 : 1
13.04.2025
Картахена
Был в запасе
Испания. Сегунда, 34 тур
Гранада
3 : 1
05.04.2025
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 33 тур
Альмерия
1 : 0
29.03.2025
Леванте
Был в запасе
Испания. Сегунда, 32 тур
Бургос
3 : 1
21.03.2025
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 31 тур
Альмерия
4 : 1
15.03.2025
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 30 тур
Эйбар
1 : 0
07.03.2025
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 29 тур
Альмерия
2 : 2
01.03.2025
Малага
Был в запасе
Испания. Сегунда, 28 тур
Спортинг
1 : 1
22.02.2025
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 27 тур
Альмерия
1 : 1
17.02.2025
Эльче
Был в запасе
Испания. Сегунда, 26 тур
Депортиво
3 : 1
09.02.2025
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 25 тур
Альмерия
1 : 1
01.02.2025
Овьедо
Был в запасе
Испания. Сегунда, 24 тур
Альбасете
2 : 1
26.01.2025
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 23 тур
Альмерия
0 : 0
19.01.2025
Уэска
Был в запасе
Испания. Сегунда, 22 тур
Кордоба
0 : 3
12.01.2025
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 19 тур
Альмерия
1 : 0
13.12.2024
Мирандес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 18 тур
Малага
1 : 1
08.12.2024
Альмерия
1' - 90'
12'
Испания. Сегунда, 17 тур
Альмерия
2 : 1
30.11.2024
Гранада
1' - 90'
Испания. Сегунда, 13 тур
Альмерия
4 : 0
26.11.2024
Кордоба
Был в запасе
Испания. Сегунда, 16 тур
Картахена
1 : 2
23.11.2024
Альмерия
1' - 90'
Испания. Сегунда, 15 тур
Альмерия
2 : 1
17.11.2024
Депортиво
1' - 90'
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльче
1 : 2
08.11.2024
Альмерия
1' - 90'
79'
Испания. Сегунда, 12 тур
Уэска
2 : 2
27.10.2024
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
3 : 1
24.10.2024
Альбасете
1' - 90'
Испания. Сегунда, 10 тур
Сарагоса
1 : 2
20.10.2024
Альмерия
1' - 90'
87'
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 2
13.10.2024
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
2 : 0
05.10.2024
Бургос
Был в запасе
Испания. Сегунда, 7 тур
Леванте
4 : 2
29.09.2024
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 6 тур
Альмерия
2 : 2
22.09.2024
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 5 тур
Альмерия
2 : 5
16.09.2024
Кастельон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 4 тур
Эльденсе
1 : 0
08.09.2024
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 3 тур
Альмерия
1 : 1
31.08.2024
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 2 тур
Тенерифе
0 : 1
24.08.2024
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 1 тур
Расинг
2 : 2
18.08.2024
Альмерия
Был в запасе
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