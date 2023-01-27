Фернандо Мартинес - статистика
#13 | Вратарь
|Имя
|Фернандо
|Фамилия
|Мартинес
|Команда
|Альмерия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мурсия
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|10 июня 1990 (32 года)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Фернандо
|Фамилия
|Мартинес
|Команда
|Альмерия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мурсия
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|10 июня 1990 (32 года)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.04.2023
|1' - 90'
|Альмерия
|2:1
|Валенсия
|Испания. Примера, 28 тур
|02.04.2023
|1' - 90'
|Сельта
|2:2
|Альмерия
|Испания. Примера, 27 тур
|62'
|18.03.2023
|1' - 90'
|Альмерия
|1:1
|Кадис
|Испания. Примера, 26 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Альмерия
|27
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2023
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|2:1
|Валенсия (Валенсия)
|02.04.2023
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|2:2
|Альмерия (Альмерия)
|62'
|18.03.2023
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|1:1
|Кадис (Кадис)
|12.03.2023
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:1
|Альмерия (Альмерия)
|04.03.2023
|1' -46'
|Альмерия (Альмерия)
|0:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|26.02.2023
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|1:0
|Барселона (Барселона)
|87'
|17.02.2023
|1' -90'
|Жирона (Жирона)
|6:2
|Альмерия (Альмерия)
|11.02.2023
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|2:3
|Бетис (Севилья)
|06.02.2023
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:0
|Альмерия (Альмерия)
|27.01.2023
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|3:1
|Эспаньол (Барселона)
|23.01.2023
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|2:2
|Альмерия (Альмерия)
|15.01.2023
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|08.01.2023
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|30.12.2022
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|1:1
|Альмерия (Альмерия)
|09.11.2022
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)
|87'
|05.11.2022
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|2:0
|Альмерия (Альмерия)
|29.10.2022
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|3:1
|Сельта (Виго)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:1
|Альмерия (Альмерия)
|20.10.2022
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|3:2
|Жирона (Жирона)
|16.10.2022
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|3:1
|Альмерия (Альмерия)
|08.10.2022
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|3:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|30.09.2022
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|4:0
|Альмерия (Альмерия)
|17.09.2022
|1' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:0
|Альмерия (Альмерия)
|12.09.2022
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|0:1
|Осасуна (Памплона)
|05.09.2022
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Альмерия (Альмерия)
|27.08.2022
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|22.08.2022
|1' -90'
|Эльче (Эльче)
|1:1
|Альмерия (Альмерия)
|14.08.2022
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|1:2
|Реал (Мадрид)