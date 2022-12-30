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    Кайки - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Кайки
    Фамилия Мело
    Команда Альмерия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 января 2004 (19 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.04.2023 90' - 90' Альмерия 2:1 Валенсия Испания. Примера, 28 тур
    02.04.2023 90' - 90' Сельта 2:2 Альмерия Испания. Примера, 27 тур
    18.03.2023 Был в запасе Альмерия 1:1 Кадис Испания. Примера, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Альмерия 11 0 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.04.2023 90' -90' Альмерия (Альмерия) 2:1 Валенсия (Валенсия)
    02.04.2023 90' -90' Сельта (Виго) 2:2 Альмерия (Альмерия)
    18.03.2023 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 1:1 Кадис (Кадис)
    12.03.2023 Был в запасе Севилья (Севилья) 2:1 Альмерия (Альмерия)
    04.03.2023 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 0:2 Вильярреал (Вильярреал)
    26.02.2023 89' -90' Альмерия (Альмерия) 1:0 Барселона (Барселона)
    17.02.2023 Был в запасе Жирона (Жирона) 6:2 Альмерия (Альмерия)
    11.02.2023 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 2:3 Бетис (Севилья)
    15.01.2023 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    30.12.2022 Был в запасе Кадис (Кадис) 1:1 Альмерия (Альмерия)
    05.11.2022 1' -46' Барселона (Барселона) 2:0 Альмерия (Альмерия)
    6'
    29.10.2022 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 3:1 Сельта (Виго)
    23.10.2022 1' -90' Вильярреал (Вильярреал) 2:1 Альмерия (Альмерия)
    20.10.2022 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 3:2 Жирона (Жирона)
    16.10.2022 Был в запасе Бетис (Севилья) 3:1 Альмерия (Альмерия)
    08.10.2022 90' -90' Альмерия (Альмерия) 3:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    30.09.2022 1' -90' Атлетик (Бильбао) 4:0 Альмерия (Альмерия)
    57'
    17.09.2022 Был в запасе Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:0 Альмерия (Альмерия)
    12.09.2022 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 0:1 Осасуна (Памплона)
    05.09.2022 77' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Альмерия (Альмерия)
    81'
    27.08.2022 1' -74' Альмерия (Альмерия) 2:1 Севилья (Севилья)
    71'
    22.08.2022 1' -90' Эльче (Эльче) 1:1 Альмерия (Альмерия)
    86'
    14.08.2022 1' -81' Альмерия (Альмерия) 1:2 Реал (Мадрид)
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