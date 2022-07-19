Иван Юкич - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Юкич
|Команда
|Зриньски
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сплит
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Юкич
|Команда
|Зриньски
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сплит
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зриньски
|6
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -46'
|Слован (Братислава)
|3:1
(6:5)п
|Зриньски (Мостар)
|18.08.2022
|1' -72'
|Зриньски (Мостар)
|1:0
|Слован (Братислава)
|11.08.2022
|1' -64'
|Тобол (Костанай)
|1:1
|Зриньски (Мостар)
|50'
|04.08.2022
|60' -90'
|Зриньски (Мостар)
|1:0
|Тобол (Костанай)
|28.07.2022
|1' -74'
|Зриньски (Мостар)
|3:2
|Тирана (Тирана)
|36' 55'
|19.07.2022
|1' -78'
|Тирана (Тирана)
|0:1
|Зриньски (Мостар)