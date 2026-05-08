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Италия. Серия B
Команды
Чезена
Микеле Кастаньетти
Статистика
€ 250 тыс
Микеле Кастаньетти - статистика
Чезена
27 декабря 1989 (36)
#4 | Полузащитник
180 см
Италия
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Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия В 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чезена
31
1
3
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 38 тур
Чезена
3 : 4
08.05.2026
Падова
66' - 90'
Италия. Серия В, 37 тур
Каррарезе
0 : 0
01.05.2026
Чезена
78' - 90'
Италия. Серия В, 36 тур
Чезена
0 : 0
25.04.2026
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 35 тур
Палермо
2 : 0
18.04.2026
Чезена
1' - 72'
Италия. Серия В, 34 тур
Юве Стабиа
2 : 0
11.04.2026
Чезена
61' - 90'
Италия. Серия В, 33 тур
Чезена
1 : 1
06.04.2026
Зюйдтироль
63' - 90'
Италия. Серия В, 30 тур
Чезена
2 : 2
14.03.2026
Фрозиноне
1' - 90'
79'
Италия. Серия В, 29 тур
Модена
0 : 0
07.03.2026
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия В, 28 тур
Чезена
1 : 3
03.03.2026
Монца
1' - 90'
Италия. Серия В, 27 тур
Эмполи
1 : 1
28.02.2026
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия В, 26 тур
Чезена
2 : 3
21.02.2026
Специя
1' - 90'
Италия. Серия В, 25 тур
Чезена
0 : 4
14.02.2026
Венеция
1' - 90'
Италия. Серия В, 23 тур
Чезена
2 : 0
06.02.2026
Пескара
1' - 61'
11'
Италия. Серия В, 22 тур
Авеллино
3 : 1
31.01.2026
Чезена
1' - 81'
Италия. Серия В, 21 тур
Чезена
1 : 2
24.01.2026
Бари
1' - 90'
Италия. Серия В, 20 тур
Реджана 1919
1 : 2
17.01.2026
Чезена
1' - 90'
63'
Италия. Серия В, 19 тур
Чезена
0 : 1
10.01.2026
Эмполи
53' - 90'
Италия. Серия В, 17 тур
Чезена
1 : 1
20.12.2025
Юве Стабиа
1' - 26'
Италия. Серия В, 16 тур
Чезена
3 : 2
13.12.2025
Мантова
1' - 63'
Италия. Серия В, 15 тур
Падова
1 : 1
08.12.2025
Чезена
1' - 90'
51'
Италия. Серия В, 14 тур
Чезена
1 : 0
28.11.2025
Модена
1' - 90'
Италия. Серия В, 13 тур
Монца
1 : 0
23.11.2025
Чезена
1' - 82'
Италия. Серия В, 12 тур
Чезена
3 : 0
09.11.2025
Авеллино
1' - 90'
Италия. Серия В, 11 тур
Бари
1 : 0
02.11.2025
Чезена
1' - 64'
Италия. Серия В, 10 тур
Чезена
2 : 1
28.10.2025
Каррарезе
63' - 90'
Италия. Серия В, 9 тур
Зюйдтироль
0 : 1
25.10.2025
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
1 : 2
18.10.2025
Чезена
1' - 90'
45'
48'
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 2
04.10.2025
Реджана 1919
1' - 74'
Италия. Серия В, 6 тур
Фрозиноне
3 : 1
30.09.2025
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия В, 5 тур
Чезена
1 : 1
27.09.2025
Палермо
1' - 62'
57'
Италия. Серия В, 4 тур
Венеция
1 : 2
20.09.2025
Чезена
1' - 71'
25'
Италия. Серия В, 3 тур
Сампдория
1 : 2
13.09.2025
Чезена
1' - 90'
37'
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