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    Федерико Башкиротто - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Федерико
    Фамилия Башкиротто
    Команда Лечче
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 сентября 1996 (26 лет)
    Рост 184
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    07.04.2023 1' - 90' Лечче 1:2 Наполи Италия. Серия А, 29 тур
    03.04.2023 1' - 90' Эмполи 1:0 Лечче Италия. Серия А, 28 тур
    19.03.2023 1' - 90' Фиорентина 1:0 Лечче Италия. Серия А, 27 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лечче 28 3 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.04.2023 1' -90' Лечче (Лечче) 1:2 Наполи (Неаполь)
    03.04.2023 1' -90' Эмполи (Эмполи) 1:0 Лечче (Лечче)
    19.03.2023 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:0 Лечче (Лечче)
    12.03.2023 1' -90' Лечче (Лечче) 0:2 Торино (Турин)
    25.02.2023 1' -90' Лечче (Лечче) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    74'
    19.02.2023 1' -90' Аталанта (Бергамо) 1:2 Лечче (Лечче)
    11.02.2023 1' -90' Лечче (Лечче) 1:1 Рома (Рим)
    04.02.2023 1' -90' Кремонезе (Кремона) 0:2 Лечче (Лечче)
    58'
    27.01.2023 1' -90' Лечче (Лечче) 1:2 Салернитана (Салернитана)
    63'
    21.01.2023 1' -90' Верона (Верона) 2:0 Лечче (Лечче)
    14.01.2023 1' -90' Лечче (Лечче) 2:2 Милан (Милан)
    23'
    08.01.2023 1' -90' Специя (Ла Специя) 0:0 Лечче (Лечче)
    56'
    04.01.2023 1' -90' Лечче (Лечче) 2:1 Лацио (Рим)
    12.11.2022 1' -90' Сампдория (Генуя) 0:2 Лечче (Лечче)
    09.11.2022 1' -90' Лечче (Лечче) 2:1 Аталанта (Бергамо)
    27'
    04.11.2022 1' -90' Удинезе (Удине) 1:1 Лечче (Лечче)
    29.10.2022 1' -90' Лечче (Лечче) 0:1 Ювентус (Турин)
    23.10.2022 1' -90' Болонья (Болонья) 2:0 Лечче (Лечче)
    90'
    17.10.2022 1' -90' Лечче (Лечче) 1:1 Фиорентина (Флоренция)
    09.10.2022 1' -90' Рома (Рим) 2:1 Лечче (Лечче)
    02.10.2022 1' -90' Лечче (Лечче) 1:1 Кремонезе (Кремона)
    16.09.2022 1' -90' Салернитана (Салернитана) 1:2 Лечче (Лечче)
    11.09.2022 1' -90' Лечче (Лечче) 1:1 Монца (Монца)
    05.09.2022 1' -90' Торино (Турин) 1:0 Лечче (Лечче)
    31.08.2022 1' -90' Наполи (Неаполь) 1:1 Лечче (Лечче)
    28.08.2022 1' -90' Лечче (Лечче) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    20.08.2022 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Лечче (Лечче)
    13.08.2022 1' -90' Лечче (Лечче) 1:2 Интер (Милан)
    32'
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