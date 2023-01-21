Федерико Башкиротто - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Федерико
|Фамилия
|Башкиротто
|Команда
|Лечче
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Федерико
|Фамилия
|Башкиротто
|Команда
|Лечче
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.04.2023
|1' - 90'
|Лечче
|1:2
|Наполи
|Италия. Серия А, 29 тур
|03.04.2023
|1' - 90'
|Эмполи
|1:0
|Лечче
|Италия. Серия А, 28 тур
|19.03.2023
|1' - 90'
|Фиорентина
|1:0
|Лечче
|Италия. Серия А, 27 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лечче
|28
|3
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.04.2023
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|03.04.2023
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|19.03.2023
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|12.03.2023
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:2
|Торино (Турин)
|25.02.2023
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|74'
|19.02.2023
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|1:2
|Лечче (Лечче)
|11.02.2023
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Рома (Рим)
|04.02.2023
|1' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|0:2
|Лечче (Лечче)
|58'
|27.01.2023
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:2
|Салернитана (Салернитана)
|63'
|21.01.2023
|1' -90'
|Верона (Верона)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|14.01.2023
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:2
|Милан (Милан)
|23'
|08.01.2023
|1' -90'
|Специя (Ла Специя)
|0:0
|Лечче (Лечче)
|56'
|04.01.2023
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:1
|Лацио (Рим)
|12.11.2022
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Лечче (Лечче)
|09.11.2022
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:1
|Аталанта (Бергамо)
|27'
|04.11.2022
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|29.10.2022
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|23.10.2022
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|90'
|17.10.2022
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Фиорентина (Флоренция)
|09.10.2022
|1' -90'
|Рома (Рим)
|2:1
|Лечче (Лечче)
|02.10.2022
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Кремонезе (Кремона)
|16.09.2022
|1' -90'
|Салернитана (Салернитана)
|1:2
|Лечче (Лечче)
|11.09.2022
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Монца (Монца)
|05.09.2022
|1' -90'
|Торино (Турин)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|31.08.2022
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|28.08.2022
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|20.08.2022
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|13.08.2022
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:2
|Интер (Милан)
|32'