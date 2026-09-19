Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2026/2027 Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия А 2025/2026 Клубный чемпионат мира 2025 Лига чемпионов 2025/2026 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Лига чемпионов 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025 Суперкубок Италии 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Суперкубок Италии 2023 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023