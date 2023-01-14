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    Карлос Аугусто - статистика

    #30 | Защитник
    Имя Карлос
    Фамилия Аугусто
    Команда Монца
    Состав Основной
    Родной город Кампинас
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 января 1999 (24 года)
    Рост 184
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.04.2023 1' - 90' Удинезе 2:2 Монца Италия. Серия А, 29 тур
    48'
    02.04.2023 1' - 90' Монца 0:2 Лацио Италия. Серия А, 28 тур
    18.03.2023 1' - 90' Монца 1:1 Кремонезе Италия. Серия А, 27 тур
    69'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монца 26 5 5 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.04.2023 1' -90' Удинезе (Удине) 2:2 Монца (Монца)
    48'
    02.04.2023 1' -90' Монца (Монца) 0:2 Лацио (Рим)
    18.03.2023 1' -90' Монца (Монца) 1:1 Кремонезе (Кремона)
    69'
    12.03.2023 1' -90' Верона (Верона) 1:1 Монца (Монца)
    55'
    04.03.2023 1' -65' Монца (Монца) 2:1 Эмполи (Эмполи)
    26.02.2023 1' -90' Салернитана (Салернитана) 3:0 Монца (Монца)
    06.02.2023 1' -90' Монца (Монца) 2:2 Сампдория (Генуя)
    32'
    29.01.2023 1' -90' Ювентус (Турин) 0:2 Монца (Монца)
    39'
    22.01.2023 1' -90' Монца (Монца) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    14.01.2023 1' -90' Кремонезе (Кремона) 2:3 Монца (Монца)
    71'
    07.01.2023 1' -90' Монца (Монца) 2:2 Интер (Милан)
    04.01.2023 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:1 Монца (Монца)
    61'
    13.11.2022 1' -84' Монца (Монца) 3:0 Салернитана (Салернитана)
    24' 35'
    10.11.2022 1' -90' Лацио (Рим) 1:0 Монца (Монца)
    06.11.2022 1' -90' Монца (Монца) 2:0 Верона (Верона)
    68' 76'
    31.10.2022 1' -90' Монца (Монца) 1:2 Болонья (Болонья)
    22.10.2022 1' -90' Милан (Милан) 4:1 Монца (Монца)
    15.10.2022 1' -90' Эмполи (Эмполи) 1:0 Монца (Монца)
    09.10.2022 1' -90' Монца (Монца) 2:0 Специя (Ла Специя)
    32'
    02.10.2022 1' -90' Сампдория (Генуя) 0:3 Монца (Монца)
    18.09.2022 1' -84' Монца (Монца) 1:0 Ювентус (Турин)
    11.09.2022 1' -90' Лечче (Лечче) 1:1 Монца (Монца)
    05.09.2022 1' -90' Монца (Монца) 0:2 Аталанта (Бергамо)
    30.08.2022 1' -90' Рома (Рим) 3:0 Монца (Монца)
    26.08.2022 1' -90' Монца (Монца) 1:2 Удинезе (Удине)
    13.08.2022 1' -63' Монца (Монца) 1:2 Торино (Турин)
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