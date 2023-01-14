Карлос Аугусто - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Карлос
|Фамилия
|Аугусто
|Команда
|Монца
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кампинас
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 января 1999 (24 года)
|Рост
|184
|Имя
|Карлос
|Фамилия
|Аугусто
|Команда
|Монца
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кампинас
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 января 1999 (24 года)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.04.2023
|1' - 90'
|Удинезе
|2:2
|Монца
|Италия. Серия А, 29 тур
|48'
|02.04.2023
|1' - 90'
|Монца
|0:2
|Лацио
|Италия. Серия А, 28 тур
|18.03.2023
|1' - 90'
|Монца
|1:1
|Кремонезе
|Италия. Серия А, 27 тур
|69'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монца
|26
|5
|5
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.04.2023
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|2:2
|Монца (Монца)
|48'
|02.04.2023
|1' -90'
|Монца (Монца)
|0:2
|Лацио (Рим)
|18.03.2023
|1' -90'
|Монца (Монца)
|1:1
|Кремонезе (Кремона)
|69'
|12.03.2023
|1' -90'
|Верона (Верона)
|1:1
|Монца (Монца)
|55'
|04.03.2023
|1' -65'
|Монца (Монца)
|2:1
|Эмполи (Эмполи)
|26.02.2023
|1' -90'
|Салернитана (Салернитана)
|3:0
|Монца (Монца)
|06.02.2023
|1' -90'
|Монца (Монца)
|2:2
|Сампдория (Генуя)
|32'
|29.01.2023
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|0:2
|Монца (Монца)
|39'
|22.01.2023
|1' -90'
|Монца (Монца)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|14.01.2023
|1' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|2:3
|Монца (Монца)
|71'
|07.01.2023
|1' -90'
|Монца (Монца)
|2:2
|Интер (Милан)
|04.01.2023
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|Монца (Монца)
|61'
|13.11.2022
|1' -84'
|Монца (Монца)
|3:0
|Салернитана (Салернитана)
|24' 35'
|10.11.2022
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|1:0
|Монца (Монца)
|06.11.2022
|1' -90'
|Монца (Монца)
|2:0
|Верона (Верона)
|68' 76'
|31.10.2022
|1' -90'
|Монца (Монца)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|22.10.2022
|1' -90'
|Милан (Милан)
|4:1
|Монца (Монца)
|15.10.2022
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Монца (Монца)
|09.10.2022
|1' -90'
|Монца (Монца)
|2:0
|Специя (Ла Специя)
|32'
|02.10.2022
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:3
|Монца (Монца)
|18.09.2022
|1' -84'
|Монца (Монца)
|1:0
|Ювентус (Турин)
|11.09.2022
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Монца (Монца)
|05.09.2022
|1' -90'
|Монца (Монца)
|0:2
|Аталанта (Бергамо)
|30.08.2022
|1' -90'
|Рома (Рим)
|3:0
|Монца (Монца)
|26.08.2022
|1' -90'
|Монца (Монца)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|13.08.2022
|1' -63'
|Монца (Монца)
|1:2
|Торино (Турин)