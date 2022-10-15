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    Варрен Бондо - статистика

    #38 | Полузащитник
    Имя Варрен
    Фамилия Бондо
    Команда Монца
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 сентября 2003 (19 лет)
    Рост 177
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монца 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.01.2023 Был в запасе Монца (Монца) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    14.01.2023 Был в запасе Кремонезе (Кремона) 2:3 Монца (Монца)
    07.01.2023 Был в запасе Монца (Монца) 2:2 Интер (Милан)
    04.01.2023 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:1 Монца (Монца)
    13.11.2022 Был в запасе Монца (Монца) 3:0 Салернитана (Салернитана)
    10.11.2022 Был в запасе Лацио (Рим) 1:0 Монца (Монца)
    06.11.2022 90' -90' Монца (Монца) 2:0 Верона (Верона)
    31.10.2022 67' -90' Монца (Монца) 1:2 Болонья (Болонья)
    22.10.2022 66' -90' Милан (Милан) 4:1 Монца (Монца)
    72'
    15.10.2022 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:0 Монца (Монца)
    09.10.2022 Был в запасе Монца (Монца) 2:0 Специя (Ла Специя)
    02.10.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:3 Монца (Монца)
    18.09.2022 Был в запасе Монца (Монца) 1:0 Ювентус (Турин)
    11.09.2022 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:1 Монца (Монца)
    05.09.2022 Был в запасе Монца (Монца) 0:2 Аталанта (Бергамо)
    30.08.2022 84' -90' Рома (Рим) 3:0 Монца (Монца)
    26.08.2022 Был в запасе Монца (Монца) 1:2 Удинезе (Удине)
    21.08.2022 Был в запасе Наполи (Неаполь) 4:0 Монца (Монца)
    13.08.2022 Был в запасе Монца (Монца) 1:2 Торино (Турин)
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