Варрен Бондо - статистика
#38 | Полузащитник
|Имя
|Варрен
|Фамилия
|Бондо
|Команда
|Монца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 сентября 2003 (19 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Варрен
|Фамилия
|Бондо
|Команда
|Монца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 сентября 2003 (19 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монца
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.01.2023
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|14.01.2023
|Был в запасе
|Кремонезе (Кремона)
|2:3
|Монца (Монца)
|07.01.2023
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|2:2
|Интер (Милан)
|04.01.2023
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|Монца (Монца)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|3:0
|Салернитана (Салернитана)
|10.11.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:0
|Монца (Монца)
|06.11.2022
|90' -90'
|Монца (Монца)
|2:0
|Верона (Верона)
|31.10.2022
|67' -90'
|Монца (Монца)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|22.10.2022
|66' -90'
|Милан (Милан)
|4:1
|Монца (Монца)
|72'
|15.10.2022
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Монца (Монца)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|2:0
|Специя (Ла Специя)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:3
|Монца (Монца)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|1:0
|Ювентус (Турин)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Монца (Монца)
|05.09.2022
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|0:2
|Аталанта (Бергамо)
|30.08.2022
|84' -90'
|Рома (Рим)
|3:0
|Монца (Монца)
|26.08.2022
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|4:0
|Монца (Монца)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|1:2
|Торино (Турин)