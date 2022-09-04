Августин Боакье - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Августин
|Фамилия
|Боакье
|Команда
|Вольфсберг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Августин
|Фамилия
|Боакье
|Команда
|Вольфсберг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.04.2023
|Был в запасе
|Вольфсберг
|1:0
|Рид
|Австрия. Бундеслига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вольфсберг
|6
|1
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.04.2023
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:0
|Рид (Рид)
|13.11.2022
|1' -81'
|Аустрия (Вена)
|0:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|05.11.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|30.10.2022
|46' -90'
|ЛАСК (Линц)
|4:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|85'
|23.10.2022
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|2:3
|Альтах (Альтах)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Штурм (Грац)
|3:2
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|09.10.2022
|46' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Рид (Рид)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|3:1
|Хартберг (Хартберг)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Рапид (Вена)
|1:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|04.09.2022
|57' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|3:4
|Аустрия К (Клагенфурт)
|28.08.2022
|56' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|1:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|60' 90'
|23.07.2022
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:1
|Штурм (Грац)