Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Августин Боакье - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Августин
    Фамилия Боакье
    Команда Вольфсберг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 ноября 2000 (22 года)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    01.04.2023 Был в запасе Вольфсберг 1:0 Рид Австрия. Бундеслига, 1 тур
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 