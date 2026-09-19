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Румыния. Лига I
Команды
ЧФР Клуж
Эрвин Омич
Статистика
€ 600 тыс
Эрвин Омич - статистика
ЧФР Клуж
20 января 2003 (23)
#18 | Полузащитник
185 см
Австрия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Румыния. Лига I, 10 тур
ЧФР Клуж
3 : 1
19.09.2026
Ботошани
1' - 64'
Статистика по турнирам
Румыния. Лига I 2026/2027
Австрия. Бундеслига 2024/2025
Австрия. Бундеслига 2023/2024
Австрия. Бундеслига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вольфсберг
22
2
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
1 : 2
18.05.2025
Аустрия
Был в запасе
62'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рапид
0 : 1
04.05.2025
Вольфсберг
1' - 90'
81'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Вольфсберг
2 : 1
27.04.2025
Зальцбург
1' - 90'
15'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Зальцбург
1 : 1
23.04.2025
Вольфсберг
72' - 90'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Вольфсберг
5 : 1
20.04.2025
Рапид
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Блау-Вайс
1 : 2
11.04.2025
Вольфсберг
84' - 90'
86'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Аустрия
0 : 0
06.04.2025
Вольфсберг
82' - 90'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Вольфсберг
1 : 1
30.03.2025
Штурм
67' - 90'
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Зальцбург
1 : 0
16.03.2025
Вольфсберг
87' - 90'
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Вольфсберг
1 : 2
09.03.2025
Блау-Вайс
1' - 90'
59'
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Хартберг
0 : 3
01.03.2025
Вольфсберг
78' - 90'
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Тироль
3 : 3
22.02.2025
Вольфсберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Вольфсберг
3 : 0
15.02.2025
Штурм
1' - 90'
58'
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Рапид
1 : 3
08.02.2025
Вольфсберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Вольфсберг
2 : 1
07.12.2024
ЛАСК
1' - 86'
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Грацер
3 : 4
30.11.2024
Вольфсберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Вольфсберг
2 : 0
24.11.2024
Альтах
90' - 90'
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
0 : 1
09.11.2024
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия К
2 : 1
03.11.2024
Вольфсберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
0 : 0
27.10.2024
Зальцбург
66' - 90'
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Блау-Вайс
0 : 1
19.10.2024
Вольфсберг
77' - 90'
89'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
2 : 3
05.10.2024
Хартберг
1' - 66'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Вольфсберг
1 : 3
29.09.2024
Тироль
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Вольфсберг
1 : 1
14.09.2024
Рапид
1' - 77'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
ЛАСК
1 : 5
01.09.2024
Вольфсберг
1' - 90'
51'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Вольфсберг
4 : 2
25.08.2024
Грацер
46' - 90'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Альтах
2 : 0
18.08.2024
Вольфсберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Аустрия
3 : 1
11.08.2024
Вольфсберг
46' - 90'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Вольфсберг
4 : 1
03.08.2024
Аустрия К
85' - 90'
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