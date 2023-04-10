Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Фредрик Сьоволд - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Фредрик
    Фамилия Сьоволд
    Команда Буде-Глимт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 августа 2003 (19 лет)
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.04.2023 65' - 90' Сарпсборг 08 0:2 Буде-Глимт Норвегия. Элитсериен, 1 тур
    90'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Буде-Глимт 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.04.2023 65' -90' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 0:2 Буде-Глимт (Буде)
    90'
    • Читайте нас: 