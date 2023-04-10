Фредрик Сьоволд - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Фредрик
|Фамилия
|Сьоволд
|Команда
|Буде-Глимт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 августа 2003 (19 лет)
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Фредрик
|Фамилия
|Сьоволд
|Команда
|Буде-Глимт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 августа 2003 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.04.2023
|65' - 90'
|Сарпсборг 08
|0:2
|Буде-Глимт
|Норвегия. Элитсериен, 1 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Буде-Глимт
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2023
|65' -90'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|0:2
|Буде-Глимт (Буде)
|90'