Оле Ромени - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Оле
|Фамилия
|Ромени
|Команда
|Эммен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Неймеген
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 июня 2000 (22 года)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 750
тыс
|Имя
|Оле
|Фамилия
|Ромени
|Команда
|Эммен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Неймеген
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 июня 2000 (22 года)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Волендам
|3:1
|Эммен
|Голландия. Эредивизие, 24 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Эммен
|2:2
|Гоу Эхед Иглс
|Голландия. Эредивизие, 23 тур
|90' 79'
|18.02.2023
|81' - 90'
|Гронинген
|1:1
|Эммен
|Голландия. Эредивизие, 22 тур
|11.02.2023
|46' - 90'
|Эммен
|0:1
|Фортуна
|Голландия. Эредивизие, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эммен
|23
|5
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Волендам (Волендам)
|3:1
|Эммен (Эммен)
|26.02.2023
|1' -90'
|Эммен (Эммен)
|2:2
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|90' 79'
|18.02.2023
|81' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|1:1
|Эммен (Эммен)
|11.02.2023
|46' -90'
|Эммен (Эммен)
|0:1
|Фортуна (Ситтард)
|04.02.2023
|78' -90'
|Эммен (Эммен)
|2:2
|Витесс (Арнем)
|28.01.2023
|1' -90'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|2:0
|Эммен (Эммен)
|24.01.2023
|45' -90'
|Эммен (Эммен)
|1:0
|ПСВ (Эйндховен)
|21.01.2023
|1' -72'
|НЕК (Неймеген)
|3:1
|Эммен (Эммен)
|15.01.2023
|1' -65'
|Эммен (Эммен)
|0:0
|Камбур (Лиуварден)
|06.01.2023
|1' -60'
|Твенте (Энсхеде)
|2:0
|Эммен (Эммен)
|05.11.2022
|1' -57'
|Фортуна (Ситтард)
|0:1
|Эммен (Эммен)
|30.10.2022
|1' -78'
|Эммен (Эммен)
|0:0
|Гронинген (Гронинген)
|22.10.2022
|1' -84'
|Витесс (Арнем)
|2:1
|Эммен (Эммен)
|14.10.2022
|1' -87'
|Эммен (Эммен)
|1:1
|Волендам (Волендам)
|08.10.2022
|1' -90'
|Спарта (Роттердам)
|3:1
|Эммен (Эммен)
|51'
|02.10.2022
|1' -83'
|Эммен (Эммен)
|0:0
|Херенвен (Херенвен)
|18.09.2022
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:0
|Эммен (Эммен)
|10.09.2022
|1' -90'
|Экселсиор (Роттердам)
|2:1
|Эммен (Эммен)
|45'
|04.09.2022
|1' -77'
|Эммен (Эммен)
|0:3
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|27.08.2022
|1' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|4:0
|Эммен (Эммен)
|20.08.2022
|1' -87'
|Эммен (Эммен)
|3:2
|Утрехт (Утрехт)
|27'
|13.08.2022
|1' -90'
|Эммен (Эммен)
|1:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|06.08.2022
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|4:1
|Эммен (Эммен)
|62'