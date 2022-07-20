Дени Павлович - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Дени
|Фамилия
|Павлович
|Команда
|КИ Клаксвик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Дени
|Фамилия
|Павлович
|Команда
|КИ Клаксвик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|КИ Клаксвик
|4
|0
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -111'
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|2:2
(3:4)п
|Балкани (Сува Река)
|89' 73'
|04.08.2022
|1' -90'
|Балкани (Сува Река)
|3:2
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|28'
|27.07.2022
|76' -90'
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|1:0
|Сутьеска (Никшич)
|20.07.2022
|1' -90'
|Сутьеска (Никшич)
|0:0
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|29'