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    Дени Павлович - статистика

    #4 | Полузащитник
    Имя Дени
    Фамилия Павлович
    Команда КИ Клаксвик
    Состав Основной
    Родной город Белград
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 сентября 1993 (29 лет)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    КИ Клаксвик 4 0 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -111' КИ Клаксвик (Клаксвик) 2:2
    (3:4)п    		 Балкани (Сува Река)
    89' 73'
    04.08.2022 1' -90' Балкани (Сува Река) 3:2 КИ Клаксвик (Клаксвик)
    28'
    27.07.2022 76' -90' КИ Клаксвик (Клаксвик) 1:0 Сутьеска (Никшич)
    20.07.2022 1' -90' Сутьеска (Никшич) 0:0 КИ Клаксвик (Клаксвик)
    29'
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