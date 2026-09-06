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Бундеслига 2026/2027
Команды
Айнтрахт
Фарез Шаиби
Статистика
€ 15 млн
Фарез Шаиби - статистика
Айнтрахт
28 ноября 2002 (23), Лион
#8 | Полузащитник
183 см
Алжир | Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Германия. Бундеслига, 2 тур
Айнтрахт
1 : 4
06.09.2026
Аугсбург
69' - 90'
Статистика по турнирам
Германия. Бундеслига 2026/2027
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И
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Айнтрахт
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Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 2 тур
Айнтрахт
1 : 4
06.09.2026
Аугсбург
69' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Унион
3 : 3
29.08.2026
Айнтрахт
1' - 90'
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