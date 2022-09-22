Мухаммед Чам - статистика
#70 | Полузащитник
|Имя
|Мухаммед
|Фамилия
|Чам
|Команда
|Клермон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 сентября 2000 (22 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Мухаммед
|Фамилия
|Чам
|Команда
|Клермон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 сентября 2000 (22 года)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 68'
|Тулуза
|0:1
|Клермон
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|84' - 90'
|Клермон
|1:1
|Страсбур
|Франция. Лига 1, 25 тур
|19.02.2023
|1' - 85'
|Ренн
|2:0
|Клермон
|Франция. Лига 1, 24 тур
|11.02.2023
|1' - 71'
|Клермон
|0:2
|Марсель
|Франция. Лига 1, 23 тур
|43'