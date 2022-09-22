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    Мухаммед Чам - статистика

    #70 | Полузащитник
    Имя Мухаммед
    Фамилия Чам
    Команда Клермон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 сентября 2000 (22 года)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 68' Тулуза 0:1 Клермон Франция. Лига 1, 26 тур
    26.02.2023 84' - 90' Клермон 1:1 Страсбур Франция. Лига 1, 25 тур
    19.02.2023 1' - 85' Ренн 2:0 Клермон Франция. Лига 1, 24 тур
    11.02.2023 1' - 71' Клермон 0:2 Марсель Франция. Лига 1, 23 тур
    43'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Австрия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.09.2022 64' -90' Австрия 1:3 Хорватия
    22.09.2022 Был в запасе Франция 2:0 Австрия
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