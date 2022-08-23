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    Стэнли Миллс - статистика

    #56 | Нападающий
    Имя Стэнли
    Фамилия Миллс
    Команда Эвертон
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 октября 2003 (19 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эвертон 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2022 81' -90' Борнмут (Борнмут) 4:1 Эвертон (Ливерпуль)
    23.08.2022 76' -90' Флитвуд (Флитвуд) 0:1 Эвертон (Ливерпуль)
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