Стэнли Миллс - статистика
#56 | Нападающий
|Имя
|Стэнли
|Фамилия
|Миллс
|Команда
|Эвертон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 октября 2003 (19 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Стэнли
|Фамилия
|Миллс
|Команда
|Эвертон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 октября 2003 (19 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эвертон
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2022
|81' -90'
|Борнмут (Борнмут)
|4:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|23.08.2022
|76' -90'
|Флитвуд (Флитвуд)
|0:1
|Эвертон (Ливерпуль)