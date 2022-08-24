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    Дениз Ундав - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Дениз
    Фамилия Ундав
    Команда Брайтон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 июля 1996 (26 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 6,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Брайтон 4:0 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 26 тур
    28.02.2023 69' - 90' Сток Сити 0:1 Брайтон Англия. Кубок, 1/8 финала
    90'
    18.02.2023 74' - 90' Брайтон 0:1 Фулхэм Англия. Премьер-лига, 24 тур
    11.02.2023 1' - 57' Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брайтон 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.12.2022 1' -90' Чарльтон (Чарльтон) 1:0
    (4:3)п    		 Брайтон (Брайтон & Хов)
    09.11.2022 Был в запасе Арсенал (Лондон) 1:3 Брайтон (Брайтон & Хов)
    24.08.2022 1' -90' Форест Грин (Нейлсворт) 0:3 Брайтон (Брайтон & Хов)
    38'
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