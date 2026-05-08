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Италия. Серия B
Команды
Реджана 1919
Andrija Novakovich
Статистика
Andrija Novakovich - статистика
Реджана 1919
#9 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия В 2024/2025
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Реджана 1919
33
5
1
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 38 тур
Реджана 1919
1 : 0
08.05.2026
Сампдория
46' - 90'
76'
Италия. Серия В, 37 тур
Модена
2 : 1
01.05.2026
Реджана 1919
58' - 90'
Италия. Серия В, 36 тур
Реджана 1919
1 : 1
25.04.2026
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 35 тур
Падова
1 : 0
19.04.2026
Реджана 1919
73' - 90'
Италия. Серия В, 34 тур
Реджана 1919
2 : 0
12.04.2026
Каррарезе
73' - 90'
Италия. Серия В, 32 тур
Виртус Энтелла
3 : 0
22.03.2026
Реджана 1919
1' - 57'
57'
Италия. Серия В, 31 тур
Реджана 1919
0 : 0
17.03.2026
Монца
1' - 90'
Италия. Серия В, 30 тур
Бари
4 : 1
14.03.2026
Реджана 1919
1' - 67'
Италия. Серия В, 29 тур
Венеция
2 : 0
07.03.2026
Реджана 1919
1' - 90'
Италия. Серия В, 28 тур
Реджана 1919
0 : 4
03.03.2026
Зюйдтироль
1' - 90'
Италия. Серия В, 27 тур
Специя
0 : 1
28.02.2026
Реджана 1919
1' - 65'
40'
Италия. Серия В, 26 тур
Реджана 1919
1 : 1
22.02.2026
Авеллино
1' - 90'
Италия. Серия В, 25 тур
Эмполи
1 : 1
15.02.2026
Реджана 1919
1' - 90'
Италия. Серия В, 24 тур
Реджана 1919
1 : 0
10.02.2026
Мантова
1' - 90'
28'
Италия. Серия В, 23 тур
Катанцаро
2 : 0
07.02.2026
Реджана 1919
73' - 90'
83'
Италия. Серия В, 22 тур
Реджана 1919
1 : 1
01.02.2026
Юве Стабиа
76' - 90'
Италия. Серия В, 21 тур
Фрозиноне
1 : 0
24.01.2026
Реджана 1919
80' - 90'
Италия. Серия В, 20 тур
Реджана 1919
1 : 2
17.01.2026
Чезена
79' - 90'
Италия. Серия В, 19 тур
Реджана 1919
1 : 3
10.01.2026
Венеция
46' - 90'
Италия. Серия В, 18 тур
Сампдория
2 : 1
27.12.2025
Реджана 1919
1' - 78'
Италия. Серия В, 17 тур
Пескара
2 : 1
20.12.2025
Реджана 1919
1' - 90'
Италия. Серия В, 15 тур
Мантова
0 : 1
08.12.2025
Реджана 1919
76' - 90'
Италия. Серия В, 14 тур
Реджана 1919
0 : 1
29.11.2025
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия В, 13 тур
Каррарезе
0 : 0
22.11.2025
Реджана 1919
1' - 77'
Италия. Серия В, 12 тур
Реджана 1919
0 : 0
08.11.2025
Виртус Энтелла
63' - 90'
Италия. Серия В, 11 тур
Авеллино
4 : 3
01.11.2025
Реджана 1919
1' - 78'
55, 62'
Италия. Серия В, 10 тур
Реджана 1919
1 : 0
28.10.2025
Модена
71' - 90'
Италия. Серия В, 9 тур
Монца
3 : 1
25.10.2025
Реджана 1919
1' - 90'
13'
Италия. Серия В, 8 тур
Реджана 1919
3 : 1
18.10.2025
Бари
60' - 90'
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 2
04.10.2025
Реджана 1919
74' - 90'
Италия. Серия В, 6 тур
Реджана 1919
1 : 1
30.09.2025
Специя
1' - 90'
61'
Италия. Серия В, 5 тур
Зюйдтироль
3 : 1
27.09.2025
Реджана 1919
80' - 90'
Италия. Серия В, 4 тур
Реджана 1919
2 : 2
20.09.2025
Катанцаро
79' - 90'
Италия. Серия В, 3 тур
Юве Стабиа
0 : 0
13.09.2025
Реджана 1919
Был в запасе
Италия. Серия В, 2 тур
Реджана 1919
3 : 1
29.08.2025
Эмполи
80' - 90'
Италия. Серия В, 1 тур
Палермо
2 : 1
23.08.2025
Реджана 1919
79' - 90'
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