Георгий Микадзе - статистика
#8 | Защитник
|Имя
|Георгий
|Отчество
|Геннадьевич
|Фамилия
|Микадзе
|Команда
|Афипс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 октября 1983 (39 лет)
|Рост
|184
|Вес
|83
|Имя
|Георгий
|Отчество
|Геннадьевич
|Фамилия
|Микадзе
|Команда
|Афипс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 октября 1983 (39 лет)
|Рост
|184
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Афипс
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.08.2015
|Был в запасе
|Афипс (Афипский)
|4:0
|Астрахань (Астрахань)
|04.08.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|28.07.2015
|1' -90'
|Ангушт (Назрань)
|0:1
|Афипс (Афипский)
|20.07.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|2:1
|Динамо (Ставрополь)