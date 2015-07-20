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    Георгий Микадзе - статистика

    #8 | Защитник
    Имя Георгий
    Отчество Геннадьевич
    Фамилия Микадзе
    Команда Афипс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 октября 1983 (39 лет)
    Рост 184
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Афипс 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.08.2015 Был в запасе Афипс (Афипский) 4:0 Астрахань (Астрахань)
    04.08.2015 1' -90' Афипс (Афипский) 1:0 СКА (Ростов-на-Дону)
    28.07.2015 1' -90' Ангушт (Назрань) 0:1 Афипс (Афипский)
    20.07.2015 1' -90' Афипс (Афипский) 2:1 Динамо (Ставрополь)
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