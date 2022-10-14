Тобиас Мор - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Тобиас
|Фамилия
|Мор
|Команда
|Шальке-04
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ахен
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Тобиас
|Фамилия
|Мор
|Команда
|Шальке-04
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ахен
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|60' - 90'
|Бохум
|0:2
|Шальке-04
|Германия. Бундеслига, 23 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Шальке-04
|2:1
|Штутгарт
|Германия. Бундеслига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шальке-04
|13
|0
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|60' -90'
|Бохум (Бохум)
|0:2
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|25.02.2023
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|2:1
|Штутгарт (Штутгарт)
|24.01.2023
|80' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:6
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|21.01.2023
|Был в запасе
|Айнтрахт (Франкфурт)
|3:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|12.11.2022
|1' -66'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:2
|Бавария (Мюнхен)
|09.11.2022
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:0
|Майнц (Майнц)
|05.11.2022
|1' -90'
|Вердер (Бремен)
|2:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|30.10.2022
|57' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:2
|Фрайбург (Фрайбург)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Герта (Берлин)
|2:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|14.10.2022
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:3
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|08.10.2022
|1' -46'
|Байер (Леверкузен)
|4:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|02.10.2022
|81' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|2:3
|Аугсбург (Аугсбург)
|17.09.2022
|1' -90'
|Боруссия (Дортмунд)
|1:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|10.09.2022
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|3:1
|Бохум (Бохум)
|90'
|03.09.2022
|46' -90'
|Штутгарт (Штутгарт)
|1:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:6
|Унион (Берлин)
|13.08.2022
|1' -60'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|2:2
|Боруссия (Менхенгладбах)
|29'
|07.08.2022
|1' -77'
|Кельн (Кельн)
|3:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)