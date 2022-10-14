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    Тобиас Мор - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Тобиас
    Фамилия Мор
    Команда Шальке-04
    Состав Основной
    Родной город Ахен
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 августа 1995 (27 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 60' - 90' Бохум 0:2 Шальке-04 Германия. Бундеслига, 23 тур
    25.02.2023 Был в запасе Шальке-04 2:1 Штутгарт Германия. Бундеслига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шальке-04 13 0 2 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 60' -90' Бохум (Бохум) 0:2 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    25.02.2023 Был в запасе Шальке-04 (Гельзенкирхен) 2:1 Штутгарт (Штутгарт)
    24.01.2023 80' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 1:6 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    21.01.2023 Был в запасе Айнтрахт (Франкфурт) 3:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    12.11.2022 1' -66' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 0:2 Бавария (Мюнхен)
    09.11.2022 1' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 1:0 Майнц (Майнц)
    05.11.2022 1' -90' Вердер (Бремен) 2:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    30.10.2022 57' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 0:2 Фрайбург (Фрайбург)
    23.10.2022 Был в запасе Герта (Берлин) 2:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    14.10.2022 Был в запасе Шальке-04 (Гельзенкирхен) 0:3 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    08.10.2022 1' -46' Байер (Леверкузен) 4:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    02.10.2022 81' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 2:3 Аугсбург (Аугсбург)
    17.09.2022 1' -90' Боруссия (Дортмунд) 1:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    10.09.2022 1' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 3:1 Бохум (Бохум)
    90'
    03.09.2022 46' -90' Штутгарт (Штутгарт) 1:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    27.08.2022 Был в запасе Шальке-04 (Гельзенкирхен) 1:6 Унион (Берлин)
    13.08.2022 1' -60' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 2:2 Боруссия (Менхенгладбах)
    29'
    07.08.2022 1' -77' Кельн (Кельн) 3:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
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