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Бельгия. Про-Лига
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Стандард
Тобиас Мор
Статистика
€ 800 тыс
Тобиас Мор - статистика
Стандард
24 августа 1995 (31), Ахен
#7 | Нападающий
183 см
Германия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
87' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Вестерло
4 : 2
12.09.2026
Стандард
1' - 88'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Стандард
1 : 0
05.09.2026
Антверпен
64' - 90'
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2026/2027
Бельгия. Про-Лига 2025/2026
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Германия. Бундеслига 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Стандард
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
87' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Вестерло
4 : 2
12.09.2026
Стандард
1' - 88'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Стандард
1 : 0
05.09.2026
Антверпен
64' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Оуд-Хеверли
1 : 2
29.08.2026
Стандард
82' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Стандард
2 : 0
21.08.2026
РААЛ Ла-Лувьер
88' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Мехелен
3 : 3
16.08.2026
Стандард
89' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Стандард
2 : 2
08.08.2026
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