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    Адо Онаиву - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Адо
    Фамилия Онаиву
    Команда Тулуза
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 ноября 1995 (27 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 60' - 90' Тулуза 0:1 Клермон Франция. Лига 1, 26 тур
    26.02.2023 75' - 90' Реймс 3:0 Тулуза Франция. Лига 1, 25 тур
    19.02.2023 84' - 90' Тулуза 2:3 Марсель Франция. Лига 1, 24 тур
    87'
    12.02.2023 78' - 90' Тулуза 3:1 Ренн Франция. Лига 1, 23 тур
    08.02.2023 Был в запасе Тулуза 3:1 Реймс Франция. Кубок, 1/8 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тулуза 23 2 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 60' -90' Тулуза (Тулуза) 0:1 Клермон (Клермон-Ферранд)
    26.02.2023 75' -90' Реймс (Реймс) 3:0 Тулуза (Тулуза)
    19.02.2023 84' -90' Тулуза (Тулуза) 2:3 Марсель (Марсель)
    87'
    12.02.2023 78' -90' Тулуза (Тулуза) 3:1 Ренн (Ренн)
    04.02.2023 1' -62' ПСЖ (Париж) 2:1 Тулуза (Тулуза)
    01.02.2023 71' -90' Тулуза (Тулуза) 4:1 Труа (Труа)
    88'
    29.01.2023 79' -90' Страсбур (Страсбур) 1:2 Тулуза (Тулуза)
    15.01.2023 1' -55' Тулуза (Тулуза) 1:1 Брест (Брест)
    11.01.2023 1' -79' Осер (Осер) 0:5 Тулуза (Тулуза)
    01.01.2023 1' -70' Тулуза (Тулуза) 2:0 Аяччо (Аяччо)
    29.12.2022 63' -90' Марсель (Марсель) 6:1 Тулуза (Тулуза)
    12.11.2022 60' -90' Ренн (Ренн) 2:1 Тулуза (Тулуза)
    06.11.2022 71' -90' Тулуза (Тулуза) 0:2 Монако (Монако)
    28.10.2022 72' -90' Ланс (Ланс) 3:0 Тулуза (Тулуза)
    23.10.2022 74' -90' Тулуза (Тулуза) 2:2 Страсбур (Страсбур)
    16.10.2022 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 3:2 Анжер (Анжер)
    07.10.2022 Был в запасе Лион (Лион) 1:1 Тулуза (Тулуза)
    02.10.2022 79' -90' Тулуза (Тулуза) 4:2 Монпелье (Монпелье)
    17.09.2022 76' -90' Лилль (Лилль) 2:1 Тулуза (Тулуза)
    11.09.2022 64' -90' Тулуза (Тулуза) 1:0 Реймс (Реймс)
    04.09.2022 45' -90' Клермон (Клермон-Ферранд) 2:0 Тулуза (Тулуза)
    31.08.2022 76' -90' Тулуза (Тулуза) 0:3 ПСЖ (Париж)
    28.08.2022 46' -90' Нант (Нант) 3:1 Тулуза (Тулуза)
    21.08.2022 65' -90' Тулуза (Тулуза) 2:2 Лорьян (Лорьян)
    14.08.2022 76' -90' Труа (Труа) 0:3 Тулуза (Тулуза)
    85'
    07.08.2022 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 1:1 Ницца (Ницца)
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