Адо Онаиву - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Адо
|Фамилия
|Онаиву
|Команда
|Тулуза
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 ноября 1995 (27 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Адо
|Фамилия
|Онаиву
|Команда
|Тулуза
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 ноября 1995 (27 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|60' - 90'
|Тулуза
|0:1
|Клермон
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|75' - 90'
|Реймс
|3:0
|Тулуза
|Франция. Лига 1, 25 тур
|19.02.2023
|84' - 90'
|Тулуза
|2:3
|Марсель
|Франция. Лига 1, 24 тур
|87'
|12.02.2023
|78' - 90'
|Тулуза
|3:1
|Ренн
|Франция. Лига 1, 23 тур
|08.02.2023
|Был в запасе
|Тулуза
|3:1
|Реймс
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тулуза
|23
|2
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|60' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|0:1
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|26.02.2023
|75' -90'
|Реймс (Реймс)
|3:0
|Тулуза (Тулуза)
|19.02.2023
|84' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|2:3
|Марсель (Марсель)
|87'
|12.02.2023
|78' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|3:1
|Ренн (Ренн)
|04.02.2023
|1' -62'
|ПСЖ (Париж)
|2:1
|Тулуза (Тулуза)
|01.02.2023
|71' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|4:1
|Труа (Труа)
|88'
|29.01.2023
|79' -90'
|Страсбур (Страсбур)
|1:2
|Тулуза (Тулуза)
|15.01.2023
|1' -55'
|Тулуза (Тулуза)
|1:1
|Брест (Брест)
|11.01.2023
|1' -79'
|Осер (Осер)
|0:5
|Тулуза (Тулуза)
|01.01.2023
|1' -70'
|Тулуза (Тулуза)
|2:0
|Аяччо (Аяччо)
|29.12.2022
|63' -90'
|Марсель (Марсель)
|6:1
|Тулуза (Тулуза)
|12.11.2022
|60' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Тулуза (Тулуза)
|06.11.2022
|71' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|0:2
|Монако (Монако)
|28.10.2022
|72' -90'
|Ланс (Ланс)
|3:0
|Тулуза (Тулуза)
|23.10.2022
|74' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|2:2
|Страсбур (Страсбур)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|3:2
|Анжер (Анжер)
|07.10.2022
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|1:1
|Тулуза (Тулуза)
|02.10.2022
|79' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|4:2
|Монпелье (Монпелье)
|17.09.2022
|76' -90'
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Тулуза (Тулуза)
|11.09.2022
|64' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|1:0
|Реймс (Реймс)
|04.09.2022
|45' -90'
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|2:0
|Тулуза (Тулуза)
|31.08.2022
|76' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|0:3
|ПСЖ (Париж)
|28.08.2022
|46' -90'
|Нант (Нант)
|3:1
|Тулуза (Тулуза)
|21.08.2022
|65' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|2:2
|Лорьян (Лорьян)
|14.08.2022
|76' -90'
|Труа (Труа)
|0:3
|Тулуза (Тулуза)
|85'
|07.08.2022
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|1:1
|Ницца (Ницца)