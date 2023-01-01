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    Умар Гонсалес - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Умар
    Фамилия Гонсалес
    Команда Аяччо
    Состав Основной
    Родной город Дуала
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 февраля 1998 (25 лет)
    Рост 186
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Реймс 1:0 Аяччо Франция. Лига 1, 26 тур
    26.02.2023 1' - 90' Аяччо 2:1 Труа Франция. Лига 1, 25 тур
    19.02.2023 1' - 90' Лорьян 3:0 Аяччо Франция. Лига 1, 24 тур
    10.02.2023 1' - 90' Ницца 3:0 Аяччо Франция. Лига 1, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аяччо 20 0 0 7 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:0 Аяччо (Аяччо)
    26.02.2023 1' -90' Аяччо (Аяччо) 2:1 Труа (Труа)
    19.02.2023 1' -90' Лорьян (Лорьян) 3:0 Аяччо (Аяччо)
    10.02.2023 1' -90' Ницца (Ницца) 3:0 Аяччо (Аяччо)
    05.02.2023 1' -90' Аяччо (Аяччо) 0:2 Нант (Нант)
    01.02.2023 1' -90' Анжер (Анжер) 1:2 Аяччо (Аяччо)
    29.01.2023 1' -90' Аяччо (Аяччо) 0:2 Лион (Лион)
    28'
    15.01.2023 1' -90' Монако (Монако) 7:1 Аяччо (Аяччо)
    11.01.2023 1' -90' Аяччо (Аяччо) 0:1 Реймс (Реймс)
    01.01.2023 1' -90' Тулуза (Тулуза) 2:0 Аяччо (Аяччо)
    13.11.2022 1' -90' Нант (Нант) 2:2 Аяччо (Аяччо)
    51'
    21.10.2022 1' -90' Аяччо (Аяччо) 0:3 ПСЖ (Париж)
    16.10.2022 1' -90' Труа (Труа) 1:1 Аяччо (Аяччо)
    08.10.2022 1' -89' Марсель (Марсель) 1:2 Аяччо (Аяччо)
    87'
    02.10.2022 Был в запасе Аяччо (Аяччо) 1:3 Клермон (Клермон-Ферранд)
    18.09.2022 1' -55' Брест (Брест) 0:1 Аяччо (Аяччо)
    04.09.2022 1' -90' Аяччо (Аяччо) 0:1 Лорьян (Лорьян)
    47'
    31.08.2022 1' -90' Монпелье (Монпелье) 2:0 Аяччо (Аяччо)
    71'
    26.08.2022 1' -90' Аяччо (Аяччо) 1:3 Лилль (Лилль)
    73'
    21.08.2022 1' -90' Ренн (Ренн) 2:1 Аяччо (Аяччо)
    14.08.2022 1' -85' Аяччо (Аяччо) 0:0 Ланс (Ланс)
    35'
    05.08.2022 1' -90' Лион (Лион) 2:1 Аяччо (Аяччо)
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