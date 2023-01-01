Умар Гонсалес - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Умар
|Фамилия
|Гонсалес
|Команда
|Аяччо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дуала
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Умар
|Фамилия
|Гонсалес
|Команда
|Аяччо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дуала
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Реймс
|1:0
|Аяччо
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Аяччо
|2:1
|Труа
|Франция. Лига 1, 25 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Лорьян
|3:0
|Аяччо
|Франция. Лига 1, 24 тур
|10.02.2023
|1' - 90'
|Ницца
|3:0
|Аяччо
|Франция. Лига 1, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аяччо
|20
|0
|0
|7
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:0
|Аяччо (Аяччо)
|26.02.2023
|1' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|2:1
|Труа (Труа)
|19.02.2023
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|3:0
|Аяччо (Аяччо)
|10.02.2023
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|3:0
|Аяччо (Аяччо)
|05.02.2023
|1' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:2
|Нант (Нант)
|01.02.2023
|1' -90'
|Анжер (Анжер)
|1:2
|Аяччо (Аяччо)
|29.01.2023
|1' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:2
|Лион (Лион)
|28'
|15.01.2023
|1' -90'
|Монако (Монако)
|7:1
|Аяччо (Аяччо)
|11.01.2023
|1' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:1
|Реймс (Реймс)
|01.01.2023
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|2:0
|Аяччо (Аяччо)
|13.11.2022
|1' -90'
|Нант (Нант)
|2:2
|Аяччо (Аяччо)
|51'
|21.10.2022
|1' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:3
|ПСЖ (Париж)
|16.10.2022
|1' -90'
|Труа (Труа)
|1:1
|Аяччо (Аяччо)
|08.10.2022
|1' -89'
|Марсель (Марсель)
|1:2
|Аяччо (Аяччо)
|87'
|02.10.2022
|Был в запасе
|Аяччо (Аяччо)
|1:3
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|18.09.2022
|1' -55'
|Брест (Брест)
|0:1
|Аяччо (Аяччо)
|04.09.2022
|1' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:1
|Лорьян (Лорьян)
|47'
|31.08.2022
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|2:0
|Аяччо (Аяччо)
|71'
|26.08.2022
|1' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|1:3
|Лилль (Лилль)
|73'
|21.08.2022
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Аяччо (Аяччо)
|14.08.2022
|1' -85'
|Аяччо (Аяччо)
|0:0
|Ланс (Ланс)
|35'
|05.08.2022
|1' -90'
|Лион (Лион)
|2:1
|Аяччо (Аяччо)