Йоанн Лепенан - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Йоанн
|Фамилия
|Лепенан
|Команда
|Лион
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гранвиль
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 октября 2002 (20 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 10,00
млн
|Имя
|Йоанн
|Фамилия
|Лепенан
|Команда
|Лион
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гранвиль
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 октября 2002 (20 лет)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Лион
|0:0
|Лорьян
|Франция. Лига 1, 26 тур
|28.02.2023
|1' - 90'
|Лион
|2:1
|Гренобль
|Франция. Кубок, 1/4 финала
|25.02.2023
|1' - 90'
|Анжер
|1:3
|Лион
|Франция. Лига 1, 25 тур
|17.02.2023
|69' - 90'
|Осер
|2:1
|Лион
|Франция. Лига 1, 24 тур
|90'
|12.02.2023
|80' - 90'
|Лион
|2:1
|Ланс
|Франция. Лига 1, 23 тур
|08.02.2023
|1' - 90'
|Лион
|
3:2
(4:2)п
|Лилль
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лион
|21
|1
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Лион (Лион)
|0:0
|Лорьян (Лорьян)
|25.02.2023
|1' -90'
|Анжер (Анжер)
|1:3
|Лион (Лион)
|17.02.2023
|69' -90'
|Осер (Осер)
|2:1
|Лион (Лион)
|90'
|12.02.2023
|80' -90'
|Лион (Лион)
|2:1
|Ланс (Ланс)
|04.02.2023
|1' -90'
|Труа (Труа)
|1:3
|Лион (Лион)
|59'
|01.02.2023
|1' -90'
|Лион (Лион)
|0:0
|Брест (Брест)
|29.01.2023
|1' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:2
|Лион (Лион)
|20'
|14.01.2023
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|1:2
|Страсбур (Страсбур)
|11.01.2023
|1' -69'
|Нант (Нант)
|0:0
|Лион (Лион)
|01.01.2023
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|0:1
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|28.12.2022
|58' -90'
|Брест (Брест)
|2:4
|Лион (Лион)
|11.11.2022
|67' -90'
|Лион (Лион)
|1:1
|Ницца (Ницца)
|06.11.2022
|1' -76'
|Марсель (Марсель)
|1:0
|Лион (Лион)
|30.10.2022
|46' -90'
|Лион (Лион)
|1:0
|Лилль (Лилль)
|51'
|22.10.2022
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|1:2
|Лион (Лион)
|07.10.2022
|1' -90'
|Лион (Лион)
|1:1
|Тулуза (Тулуза)
|02.10.2022
|1' -90'
|Ланс (Ланс)
|1:0
|Лион (Лион)
|18.09.2022
|46' -90'
|Лион (Лион)
|0:1
|ПСЖ (Париж)
|11.09.2022
|1' -75'
|Монако (Монако)
|2:1
|Лион (Лион)
|07.09.2022
|1' -46'
|Лорьян (Лорьян)
|3:1
|Лион (Лион)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|5:0
|Анжер (Анжер)
|31.08.2022
|1' -90'
|Лион (Лион)
|2:1
|Осер (Осер)
|28.08.2022
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Лион (Лион)
|19.08.2022
|1' -73'
|Лион (Лион)
|4:1
|Труа (Труа)
|05.08.2022
|1' -90'
|Лион (Лион)
|2:1
|Аяччо (Аяччо)