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    Эдуардо Сантос - статистика

    #12 | Защитник
    Имя Эдуардо
    Фамилия Сантос
    Команда Славия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 ноября 1997 (25 лет)
    Рост 196
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 1' - 90' Теплице 1:1 Славия Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    11.02.2023 1' - 90' Славия 2:0 Зброевка Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Славия 5 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 46' -90' Славия (Прага) 1:1 Сивасспор (Сивас)
    15.09.2022 Был в запасе Славия (Прага) 3:2 Балкани (Сува Река)
    25.08.2022 1' -125' Славия (Прага) 2:0 Ракув (Ченстохова)
    18.08.2022 1' -46' Ракув (Ченстохова) 2:1 Славия (Прага)
    04.08.2022 1' -52' Славия (Прага) 2:0 Панатинаикос (Афины)
    52'
    28.07.2022 Был в запасе Славия (Прага) 7:0 Сент-Джозефс (Гибралтар)
    21.07.2022 1' -90' Сент-Джозефс (Гибралтар) 0:4 Славия (Прага)
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