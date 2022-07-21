Эдуардо Сантос - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Эдуардо
|Фамилия
|Сантос
|Команда
|Славия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|196
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Эдуардо
|Фамилия
|Сантос
|Команда
|Славия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|196
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|1' - 90'
|Теплице
|1:1
|Славия
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Славия
|2:0
|Зброевка
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Славия
|5
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|46' -90'
|Славия (Прага)
|1:1
|Сивасспор (Сивас)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Славия (Прага)
|3:2
|Балкани (Сува Река)
|25.08.2022
|1' -125'
|Славия (Прага)
|2:0
|Ракув (Ченстохова)
|18.08.2022
|1' -46'
|Ракув (Ченстохова)
|2:1
|Славия (Прага)
|04.08.2022
|1' -52'
|Славия (Прага)
|2:0
|Панатинаикос (Афины)
|52'
|28.07.2022
|Был в запасе
|Славия (Прага)
|7:0
|Сент-Джозефс (Гибралтар)
|21.07.2022
|1' -90'
|Сент-Джозефс (Гибралтар)
|0:4
|Славия (Прага)