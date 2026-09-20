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Статистика по турнирам

Лига Европы 2026/2027 Товарищеские матчи. Сборные 2026 Чемпионат мира 2026 Чехия. Шанс Лига 2026/2027 Лига Европы 2025/2026 Лига чемпионов 2025/2026 Чехия. Шанс Лига 2025/2026 Лига Европы 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2024/2025 Чехия. Шанс Лига 2024/2025 Кубок Азии 2023 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Чехия. Фортуна Лига 2023/2024 Лига Европы 2022/2023 Лига конференций 2022/2023 Чехия. Фортуна Лига 2022/2023