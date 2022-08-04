Мерчас Доски - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Мерчас
|Фамилия
|Доски
|Команда
|Словацко
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ганновер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 декабря 1999 (23 года)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Мерчас
|Фамилия
|Доски
|Команда
|Словацко
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ганновер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 декабря 1999 (23 года)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Словацко
|2:1
|Млада Болеслав
|Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
|26.02.2023
|1' - 84'
|Славия
|2:0
|Словацко
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Словацко
|2:0
|Виктория
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|11.02.2023
|62' - 90'
|Слован
|0:1
|Словацко
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Словацко
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -90'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|1:1
|Фенербахче (Стамбул)
|43'
|04.08.2022
|1' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|3:0
|Словацко (Угерске-Градиште)