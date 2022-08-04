Филип Вехета - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Вехета
|Команда
|Словацко
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 февраля 2003 (20 лет)
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Вехета
|Команда
|Словацко
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 февраля 2003 (20 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|76' - 90'
|Словацко
|2:1
|Млада Болеслав
|Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
|26.02.2023
|1' - 68'
|Славия
|2:0
|Словацко
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|19.02.2023
|1' - 74'
|Словацко
|2:0
|Виктория
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|11.02.2023
|1' - 73'
|Слован
|0:1
|Словацко
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|71'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Словацко
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|Был в запасе
|Словацко (Угерске-Градиште)
|1:1
|Фенербахче (Стамбул)
|04.08.2022
|69' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|3:0
|Словацко (Угерске-Градиште)