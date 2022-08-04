Михал Кохут - статистика
#13 | Нападающий
|Имя
|Михал
|Фамилия
|Кохут
|Команда
|Словацко
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 июня 2000 (22 года)
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Михал
|Фамилия
|Кохут
|Команда
|Словацко
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 июня 2000 (22 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|1' - 82'
|Словацко
|2:0
|Виктория
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|43'
|11.02.2023
|1' - 62'
|Слован
|0:1
|Словацко
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Словацко
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|65' -90'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|1:1
|Фенербахче (Стамбул)
|04.08.2022
|86' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|3:0
|Словацко (Угерске-Градиште)