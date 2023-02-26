Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Альваро Барреаль - статистика

    #31 | Нападающий
    Имя Альваро
    Фамилия Барреаль
    Команда Цинциннати
    Состав Основной
    Родной город Буэнос-Айрес
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 августа 2000 (22 года)
    Рост 172
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Орландо Сити 0:0 Цинциннати США. МЛС, 3 тур
    26.02.2023 1' - 87' Цинциннати 2:1 Хьюстон США. МЛС, 1 тур
    19'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Цинциннати 2 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Орландо Сити (Орландо) 0:0 Цинциннати (Цинциннати)
    26.02.2023 1' -87' Цинциннати (Цинциннати) 2:1 Хьюстон (Хьюстон)
    19'
    • Читайте нас: 
    11