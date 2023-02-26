Альваро Барреаль - статистика
#31 | Нападающий
|Имя
|Альваро
|Фамилия
|Барреаль
|Команда
|Цинциннати
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 августа 2000 (22 года)
|Рост
|172
|Имя
|Альваро
|Фамилия
|Барреаль
|Команда
|Цинциннати
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 августа 2000 (22 года)
|Рост
|172
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Орландо Сити
|0:0
|Цинциннати
|США. МЛС, 3 тур
|26.02.2023
|1' - 87'
|Цинциннати
|2:1
|Хьюстон
|США. МЛС, 1 тур
|19'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Цинциннати
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Орландо Сити (Орландо)
|0:0
|Цинциннати (Цинциннати)
|26.02.2023
|1' -87'
|Цинциннати (Цинциннати)
|2:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|19'