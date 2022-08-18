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    Кристофер Браун - статистика

    #47 | Защитник
    Имя Кристофер
    Фамилия Браун
    Команда ЧФР Клуж
    Состав Основной
    Родной город Гамбург
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 июля 1991 (31 год)
    Рост 181
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 84' - 90' ЧФР Клуж 0:0 Лацио Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 Был в запасе Лацио 1:0 ЧФР Клуж Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
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