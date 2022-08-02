Диегу Морейра - статистика
#96 | Нападающий
|Имя
|Диегу
|Фамилия
|Морейра
|Команда
|Бенфика
|Состав
|Основной
|Родной город
|Льеж
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 августа 2004 (18 лет)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Диегу
|Фамилия
|Морейра
|Команда
|Бенфика
|Состав
|Основной
|Родной город
|Льеж
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 августа 2004 (18 лет)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бенфика
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.08.2022
|89' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:3
|Бенфика (Лиссабон)
|02.08.2022
|Был в запасе
|Бенфика (Лиссабон)
|4:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)