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    Диегу Морейра - статистика

    #96 | Нападающий
    Имя Диегу
    Фамилия Морейра
    Команда Бенфика
    Состав Основной
    Родной город Льеж
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 августа 2004 (18 лет)
    Рост 170
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бенфика 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.08.2022 89' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 1:3 Бенфика (Лиссабон)
    02.08.2022 Был в запасе Бенфика (Лиссабон) 4:1 Мидтьюлланд (Хернинг)
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