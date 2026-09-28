Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Серия А 2026/2027
Команды
Милан
Диегу Морейра
Статистика
€ 25 млн
Диегу Морейра - статистика
Милан
6 августа 2004 (22), Льеж
#19 | Нападающий
170 см
Бельгия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
1' - 63'
42'
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
1' - 58'
29'
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
3 : 0
20.09.2026
Лечче
70' - 90'
73'
Лига Европы, 1 тур
Милан
0 : 2
16.09.2026
Бенфика
57' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
2 : 2
12.09.2026
Милан
46' - 90'
65, 67'
Италия. Серия А, 3 тур
Ювентус
1 : 1
06.09.2026
Милан
1' - 61'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Лига наций 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Чемпионат мира 2026
Лига конференций 2025/2026
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
Франция. Лига 1 2024/2025
Англия. Кубок лиги 2023/2024
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
Лига чемпионов 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Милан
3
3
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
3 : 0
20.09.2026
Лечче
70' - 90'
73'
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
2 : 2
12.09.2026
Милан
46' - 90'
65, 67'
Италия. Серия А, 3 тур
Ювентус
1 : 1
06.09.2026
Милан
1' - 61'
Италия. Серия А, 2 тур
Милан
2 : 0
28.08.2026
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Торино
1 : 2
23.08.2026
Милан
Был в запасе
Главные новости
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
2
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
4
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
4
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
Видео
Карседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
4
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове воспламеняется мгновенно»
Вчера, 23:17
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+