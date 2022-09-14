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    Антониу Силва - статистика

    #66 | Защитник
    Имя Антониу
    Фамилия Силва
    Команда Бенфика
    Состав Основной
    Родной город Визеу
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 октября 2003 (19 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 25,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    07.03.2023 1' - 89' Бенфика 5:1 Брюгге Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
    04.03.2023 1' - 90' Бенфика 2:0 Фамаликан Португалия. Примейра, 23 тур
    25.02.2023 1' - 90' Визела 0:2 Бенфика Португалия. Примейра, 22 тур
    43'
    21.02.2023 1' - 90' Бенфика 3:1 Боавишта Португалия. Примейра, 21 тур
    15.02.2023 1' - 90' Брюгге 0:2 Бенфика Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
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