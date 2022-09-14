Антониу Силва - статистика
#66 | Защитник
|Имя
|Антониу
|Фамилия
|Силва
|Команда
|Бенфика
|Состав
|Основной
|Родной город
|Визеу
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 октября 2003 (19 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 25,00
млн
|Имя
|Антониу
|Фамилия
|Силва
|Команда
|Бенфика
|Состав
|Основной
|Родной город
|Визеу
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 октября 2003 (19 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.03.2023
|1' - 89'
|Бенфика
|5:1
|Брюгге
|Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
|04.03.2023
|1' - 90'
|Бенфика
|2:0
|Фамаликан
|Португалия. Примейра, 23 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Визела
|0:2
|Бенфика
|Португалия. Примейра, 22 тур
|43'
|21.02.2023
|1' - 90'
|Бенфика
|3:1
|Боавишта
|Португалия. Примейра, 21 тур
|15.02.2023
|1' - 90'
|Брюгге
|0:2
|Бенфика
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бенфика
|8
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.03.2023
|1' -89'
|Бенфика (Лиссабон)
|5:1
|Брюгге (Брюгге)
|15.02.2023
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|0:2
|Бенфика (Лиссабон)
|02.11.2022
|1' -90'
|Маккаби (Хайфа)
|1:6
|Бенфика (Лиссабон)
|25.10.2022
|1' -90'
|Бенфика (Лиссабон)
|4:3
|Ювентус (Турин)
|17'
|11.10.2022
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|1:1
|Бенфика (Лиссабон)
|05.10.2022
|1' -90'
|Бенфика (Лиссабон)
|1:1
|ПСЖ (Париж)
|14.09.2022
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|1:2
|Бенфика (Лиссабон)
|06.09.2022
|1' -90'
|Бенфика (Лиссабон)
|2:0
|Маккаби (Хайфа)
|23.08.2022
|Был в запасе
|Бенфика (Лиссабон)
|3:0
|Динамо (Киев)
|17.08.2022
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|0:2
|Бенфика (Лиссабон)
|02.08.2022
|Был в запасе
|Бенфика (Лиссабон)
|4:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)