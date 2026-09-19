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Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2026/2027 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Франция. Лига 1 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Олимпиада 2024 Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Бельгия. Про-Лига 2022/2023 Лига Европы 2022/2023