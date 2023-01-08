Уссама Эль-Аззузи - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Уссама
|Фамилия
|Эль-Аззузи
|Команда
|Юнион СЖ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 мая 2001 (21 год)
|Рост
|189
|Имя
|Уссама
|Фамилия
|Эль-Аззузи
|Команда
|Юнион СЖ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 мая 2001 (21 год)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|36' - 90'
|Юнион СЖ
|2:1
|Эйпен
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Вестерло
|4:2
|Юнион СЖ
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Юнион СЖ
|2:4
|Стандард
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|10.02.2023
|Был в запасе
|Брюгге
|1:1
|Юнион СЖ
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Юнион СЖ
|11
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|36' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Эйпен (Эйпен)
|25.02.2023
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|4:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:4
|Стандард (Льеж)
|10.02.2023
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|05.02.2023
|73' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|4:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|28.01.2023
|83' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|0:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|21.01.2023
|90' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|18.01.2023
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|15.01.2023
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:0
|Антверпен (Антверпен)
|08.01.2023
|1' -62'
|Андерлехт (Брюссель)
|1:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|26.12.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|3:0
|Остенде (Остенде)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Стандард (Льеж)
|2:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Серен (Серен)
|1:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:2
|Брюгге (Брюгге)
|19.10.2022
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:0
|Гент (Гент)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Остенде (Остенде)
|1:6
|Юнион СЖ (Брюссель)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|01.10.2022
|81' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Эйпен (Эйпен)
|1:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:2
|Генк (Генк)
|31.08.2022
|77' -86'
|Антверпен (Антверпен)
|4:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|86'
|28.08.2022
|80' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Андерлехт (Брюссель)
|13.08.2022
|82' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|06.08.2022
|62' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|3:0
|Юнион СЖ (Брюссель)