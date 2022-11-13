Гийом Франсуа - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Гийом
|Фамилия
|Франсуа
|Команда
|Юнион СЖ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 июня 1990 (32 года)
|Рост
|174
|Имя
|Гийом
|Фамилия
|Франсуа
|Команда
|Юнион СЖ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 июня 1990 (32 года)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|87' - 90'
|Юнион СЖ
|2:1
|Эйпен
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Вестерло
|4:2
|Юнион СЖ
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Юнион СЖ
|2:4
|Стандард
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Юнион СЖ
|13
|0
|1
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|87' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Эйпен (Эйпен)
|25.02.2023
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|4:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:4
|Стандард (Льеж)
|28.01.2023
|Был в запасе
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|0:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|21.01.2023
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|18.01.2023
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|15.01.2023
|90' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:0
|Антверпен (Антверпен)
|08.01.2023
|78' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|1:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|26.12.2022
|90' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|3:0
|Остенде (Остенде)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Стандард (Льеж)
|2:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|06.11.2022
|78' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|30.10.2022
|1' -46'
|Серен (Серен)
|1:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|27'
|22.10.2022
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:2
|Брюгге (Брюгге)
|19.10.2022
|86' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:0
|Гент (Гент)
|16.10.2022
|1' -90'
|Остенде (Остенде)
|1:6
|Юнион СЖ (Брюссель)
|01.10.2022
|1' -69'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|18.09.2022
|1' -62'
|Эйпен (Эйпен)
|1:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|04.09.2022
|74' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|1:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|90'
|31.08.2022
|62' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|4:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|71'
|28.08.2022
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Андерлехт (Брюссель)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|29.07.2022
|90' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:0
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|23.07.2022
|Был в запасе
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)