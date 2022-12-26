Лазаре Амани - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Лазаре
|Фамилия
|Амани
|Команда
|Юнион СЖ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 марта 1998 (25 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Лазаре
|Фамилия
|Амани
|Команда
|Юнион СЖ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 марта 1998 (25 лет)
|Рост
|172
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 67'
|Юнион СЖ
|2:1
|Эйпен
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Вестерло
|4:2
|Юнион СЖ
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|40' 72'
|10.02.2023
|1' - 87'
|Брюгге
|1:1
|Юнион СЖ
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|45'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Юнион СЖ
|24
|1
|4
|6
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -67'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Эйпен (Эйпен)
|25.02.2023
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|4:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|40' 72'
|10.02.2023
|1' -87'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|45'
|05.02.2023
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|4:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|28.01.2023
|1' -89'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|0:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|21.01.2023
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|18.01.2023
|61' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|82'
|15.01.2023
|1' -72'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:0
|Антверпен (Антверпен)
|08.01.2023
|1' -78'
|Андерлехт (Брюссель)
|1:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|26.12.2022
|1' -76'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|3:0
|Остенде (Остенде)
|13.11.2022
|1' -82'
|Стандард (Льеж)
|2:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|76'
|06.11.2022
|1' -64'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|30.10.2022
|1' -90'
|Серен (Серен)
|1:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|22.10.2022
|1' -74'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:2
|Брюгге (Брюгге)
|45'
|19.10.2022
|1' -89'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:0
|Гент (Гент)
|12' 82'
|16.10.2022
|1' -90'
|Остенде (Остенде)
|1:6
|Юнион СЖ (Брюссель)
|90'
|09.10.2022
|1' -67'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|01.10.2022
|1' -46'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|22'
|04.09.2022
|1' -64'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|1:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|31.08.2022
|1' -38'
|Антверпен (Антверпен)
|4:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|38'
|28.08.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Андерлехт (Брюссель)
|13.08.2022
|1' -69'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|06.08.2022
|1' -62'
|Мехелен (Мехелен)
|3:0
|Юнион СЖ (Брюссель)
|51'
|29.07.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:0
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|45'
|23.07.2022
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)